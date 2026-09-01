Ashraf y las cuentas sobre el agua: un estudiante cisjordano presenta en el campus de Mieres su tesis doctoral sobre la pobreza hídrica en Palestina (y cómo contrarrestarla)

El campus de Mieres se está convirtiendo en un referente en «ingeniería de la tierra», estudios de recursos naturales y materia primas. Y ese creciente prestigio traspasa fronteras, como muestra el interés de un ingeniero de origen palestino, residente en Jenin (Cisjordania), en hacer su tesis doctoral en el complejo universitario de Barredo.

Se trata de Ashraf Isayed, que trabaja para la ONG «World Vision International». Su investigación, que será defendida este martes, trata del aprovechamiento del agua en «contextos frágiles», como el de su país y muchos otros lugares de Oriente Medio. El director del trabajo es Juanma Menéndez, profesor del campus mierense en el ámbito de los estudios mineros.

La tesis se titula en inglés «Optimising the water povety index to enhace human development in fragile contexts: multi-scale analysis across the Middle East, Palestine, and the Jordan Valley» y trata sobre cómo «medir la gestión sostenible del agua», explica Menéndez. Isayed, añade el director de su tesis, realizó otro trabajo anterior «comparando la minería de Colombia y de una zona de Palestina». Al ingeniero palestino le pareció «interesante porque uno de los problemas que hay en el ámbito minero es la gestión del agua y no tenemos la manera para medir el impacto sobre un área geográfica».

Esquema de la tesis doctoral de Ashraf Isayed. / Cedida a LNE

Ashraf Isayed analiza en su tesis el denominado «índice de pobreza hídrica», y sus hallazgos corroboran que «el acceso al agua no depende sólo de la lluvia o de los pozos, sino de la capacidad política y social de gestionarlos, especialmente en zonas de conflicto». Una de las conclusiones es que «si se tiene más acceso al agua, por vínculos o por infraestructuras, habrá más desarrollo humano en esa zona. Por otro lado, descubrimos que hay una fuerte cohesión y resiliencia social en contextos vulnerables». Isayed añadió:«Quiero enseñar los resultados a las autoridades españolas para que colaboren en que mi comunidad tenga un mayor desarrollo ».

Juanma Menéndez, profesor del Campus de Mieres de la Universidad de Oviedo, y Ashraf Isayed, estudiante de doctorado. / Lucía Hernández

El ingeniero palestino tuvo la idea de su tesis en 2007, cuando hizo otra investigación sobre el problema del agua en Oriente Medio, la región del mundo donde más escasea el agua. También pensé en cómo podría ser útil la investigación para mi comunidad».

Isayed siempre tuvo claro que quería doctorarse en una universidad española: «Es todo un honor; además, quería estudiar en la Universidad de Oviedo porque es una de las más antiguas del país, tiene más de 400 años», subraya con entusiasmo.

Para Ashraf Isayed, llegar a Asturias «fue toda una aventura; me llevó días porque tuve que atravesar varias zonas complicadas. Cuando llegué sentí que esto era el paraíso: es verde, es bonito y la gente es muy amable». El ingeniero palestino también destacó la «flexibilidad que me dio la universidad para elegir el tema de la tesis» y el tiempo para su desarrollo del tema. Isayed tardó cuatro años en acabarla, pues vive en Cisjordania y sólo venía a Asturiasdurante sus vacaciones de trabajo.