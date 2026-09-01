La feria del stock organizada por la asociación "Ye Mieres" contará con la participación de quince comercios
Se desarrollará del 5 al 20 de septiembre
Lucía Hernández
Mieres acoge, un año más, la "Gran feria de stock del comercio", organizada por la asociación "Ye Mieres". La cita se desarrollará desde el sábado 5 de septiembre hasta el domingo 20, con el objetivo de fomentar el apoyo al comercio local y su dinamización, animando a los vecinos y visitantes a aprovechar el evento. Las tiendas sacarán sus expositores al exterior de los locales para mostrar sus productos, con "grandes descuentos y ofertas".
Los comercios participantes son 15. Tomarán parte en la iniciativa "El oso viajero", "Calzados Alejandra", "CamVal", "Calzados Ardura" y las tiendas de ropa "Sueñoss", "Radical", "Chicas", "L'atelier de Helen", "El armacio de Celia", "Mr. Rancio", "Kiss", "Disco 55", "Dulces sueños" (tienda de ropa infantil) y "Madrigal textil" (tienda de ropa de hogar). También participa la "Mercería Fini".
La feria está organizada por la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios "Ye Mieres" y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres.
No es la única actividad que desarrolla la asociación "Ye Mieres" que, en primavera, impulsa una de sus iniciativas más exitosas para dinamizar la actividad económica del concejo. El colectivo empresarial organiza en esa época una jornada comercial en la plaza del Mercado en la que combina puestos artesanales, talleres, actividades, juegos y servicio de bar con sus populares “caudalinos”, la moneda promocional creada el pasado año para incentivar las compras en los negocios locales.
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