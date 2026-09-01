Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

La feria del stock organizada por la asociación "Ye Mieres" contará con la participación de quince comercios

Se desarrollará del 5 al 20 de septiembre

Miembros de la asociación &quot;Ye Mieres&quot; presentando la &quot;Gran feria de stock del comercio de Mieres&quot;.

Miembros de la asociación "Ye Mieres" presentando la "Gran feria de stock del comercio de Mieres". / Cedida a LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Hernández

Mieres

Mieres acoge, un año más, la "Gran feria de stock del comercio", organizada por la asociación "Ye Mieres". La cita se desarrollará desde el sábado 5 de septiembre hasta el domingo 20, con el objetivo de fomentar el apoyo al comercio local y su dinamización, animando a los vecinos y visitantes a aprovechar el evento. Las tiendas sacarán sus expositores al exterior de los locales para mostrar sus productos, con "grandes descuentos y ofertas".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Los comercios participantes son 15. Tomarán parte en la iniciativa "El oso viajero", "Calzados Alejandra", "CamVal", "Calzados Ardura" y las tiendas de ropa "Sueñoss", "Radical", "Chicas", "L'atelier de Helen", "El armacio de Celia", "Mr. Rancio", "Kiss", "Disco 55", "Dulces sueños" (tienda de ropa infantil) y "Madrigal textil" (tienda de ropa de hogar). También participa la "Mercería Fini".

La feria está organizada por la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios "Ye Mieres" y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres.

Noticias relacionadas y más

No es la única actividad que desarrolla la asociación "Ye Mieres" que, en primavera, impulsa una de sus iniciativas más exitosas para dinamizar la actividad económica del concejo. El colectivo empresarial organiza en esa época una jornada comercial en la plaza del Mercado en la que combina puestos artesanales, talleres, actividades, juegos y servicio de bar con sus populares “caudalinos”, la moneda promocional creada el pasado año para incentivar las compras en los negocios locales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
  2. Lorena Ferreiro ya tiene nueva casa en Langreo (junto con otras diez familias arrendatarias de pisos de Vipasa rehabilitados): 'Una madre soltera tiene muy difícil acceder a una vivienda, ahora todo irá mejor
  3. Los ecologistas alegan contra la construcción de una nueva pista en el parque de Redes por su 'gran impacto' ambiental: 'Afectará a especies protegidas y aumentará el riesgo de incendios
  4. Los guardias civiles lamentan que el cuartel de Mieres se vaya a inaugurar con 'deficiencias
  5. Riada de ingresos en los negocios de Laviana gracias al Descenso Folklórico del Nalón: 'El impacto ha sido estratosférico
  6. La carrera por la vida de Carlota Senís, de 4 años, con una grave enfermedad rara: 'Disfrutamos el día a día
  7. Los vecinos piden al Principado que prohíba un parque de baterías en el Campu la Carrera (Langreo) 'a tan solo 48 metros de la vivienda más cercana
  8. Ya es oficial: el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres se inaugurará la próxima semana

"Treinta miradas sobre las Cuencas" para retratar la esencia de un territorio: "Estas fotografías reflejan muy bien la idiosincrasia de aquí; naturaleza y minas se combinan"

"Treinta miradas sobre las Cuencas" para retratar la esencia de un territorio: "Estas fotografías reflejan muy bien la idiosincrasia de aquí; naturaleza y minas se combinan"

La feria del stock organizada por la asociación "Ye Mieres" contará con la participación de quince comercios

La feria del stock organizada por la asociación "Ye Mieres" contará con la participación de quince comercios

Fin se semana de folixa antes de la vuelta al cole: seis localidades de las Cuencas disfrutarán de sus festejos con comidas de confraternización, juegos (y mucha música)

Fin se semana de folixa antes de la vuelta al cole: seis localidades de las Cuencas disfrutarán de sus festejos con comidas de confraternización, juegos (y mucha música)

Leila, Asma, Mohamed y Adam, "alcaldes" por día: los niños saharauis (recibidos en el Ayuntamiento) que pasaron el verano en Mieres se van tristes "pero con ganas de ver a nuestras familias"

Leila, Asma, Mohamed y Adam, "alcaldes" por día: los niños saharauis (recibidos en el Ayuntamiento) que pasaron el verano en Mieres se van tristes "pero con ganas de ver a nuestras familias"

Los vecinos mantendrán las protestas contra los "narcopisos" en Mieres de forma indefinida: "No queremos inseguridad"

Los vecinos mantendrán las protestas contra los "narcopisos" en Mieres de forma indefinida: "No queremos inseguridad"

La oposición pide rebajar "tensiones" entre el Ayuntamiento y Festejos de El Carbayu para celebrar la fiesta de la patrona de Langreo "sin problemas" ni crispación

La oposición pide rebajar "tensiones" entre el Ayuntamiento y Festejos de El Carbayu para celebrar la fiesta de la patrona de Langreo "sin problemas" ni crispación

San Martín ya se prepara para la marcha solidaria contra la ELA: el dinero recaudado se destinará a financiar sesiones de fisioterapia y de logopedia para mejorar la calidad de vida de los enfermos

San Martín ya se prepara para la marcha solidaria contra la ELA: el dinero recaudado se destinará a financiar sesiones de fisioterapia y de logopedia para mejorar la calidad de vida de los enfermos

Finalizan los trabajos en el río La Ferrera a su paso por El Condao para limpiar el cauce y reducir el riesgo de inundaciones por crecidas

Finalizan los trabajos en el río La Ferrera a su paso por El Condao para limpiar el cauce y reducir el riesgo de inundaciones por crecidas
Tracking Pixel Contents