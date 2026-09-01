El gobierno de Mieres (IU) se desmarca de "polémicas estériles" por el nuevo aplazamiento de la inauguración del cuartel: "Lo importante es que tenga los medios más modernos"

El gobierno local de Mieres se desmarcó este martes de la controversia por los aplazamientos de la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil del concejo (en funcionamiento desde junio) para asegurar que, más allá de "polémicas estériles", lo importante es que la instalación cuente "con los medios más modernos y el equipamiento necesario".

La inauguración, prevista para el miércoles 2 de septiembre, ha quedado aplazada hasta el día 14 del mismo mes por "motivos de agenda". Al acto estaba prevista la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su departamento vive unos días convulsos como consecuencia de la crisis migratoria en Ceuta. Se trata del segundo intento fallido para inaugurar el cuartel, ya que hubo otro aplazamiento anterior en julio. El PP liga a situación con la investigación del caso Leire y ya ha anunciado que no acudirá al acto.

El ejecutivo municipal de Mieres (IU) expuso este martes que "lo que nos preocupa es que el cuartel de la Guardia Civil disponga de todo el equipamiento y los medios más modernos para garantizar los recursos necesarios para que los agentes puedan prestar su servicio de la mejor manera posible. Todo lo demás es secundario".

Por ello, "ante los anuncios y cancelaciones de fechas para la posible inauguración" el gobierno local afirma que "tiene claro" que "lo importante es el equipamiento y el servicio que se debe prestar en el mismo, más allá de actos oficiales, fechas o polémicas estériles. El equipo de gobierno, con el alcalde al frente, lleva años exigiendo agilidad a un proyecto anunciado ya hace 15 años y que ha acumulado importantes retrasos en toda su tramitación y obras".

Argumentaron los responsables del Ayuntamiento, en la misma línea, que "las preguntas y los requerimientos de información, así como la exigencia de agilidad para acabar con la situación de temporalidad que vivía la Guardia Civil en Mieres fueron una constante y en este último tramo de los trabajos la preocupación se centró en las previsiones sobre la puesta en funcionamiento y, sobre todo, en saber si estaba garantizada la apertura en las condiciones óptimas, con el nuevo mobiliario y equipamiento necesario para el cuartel más moderno de Asturias".

Para el gobierno local, insistieron las mismas fuentes, "ese es el tema importante, que el Ministerio y la directora general de la Guardia Civil aseguren que Mieres contará con los medios más modernos y el equipamiento necesario, más allá de polémicas estériles sobre la inauguración oficial".

Primer aplazamiento

La inauguración del cuartel estaba programada en un principio para el 10 de julio, en el marco de un acto al que iba a asistir Mercedes González, directora de la Benemérita, imputada solo unos días antes por prevaricación y obstrucción a la justicia en el llamado "caso Leire". Sin embargo, el acto fue anulado apenas unas horas después de cursar las invitaciones. El PP expuso entonces que la imputación de González, y de su número 2, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, estaba relacionada con la cancelación del acto. Esta vez el acto estaba programado para el 2 de septiembre e incluso figuraba en la agenda del ministro para ese día, según la web del Ministerio. Nuevamente, ha sido pospuesto.

El Partido Popular apuntó este lunes que es "inaceptable" la nueva anulación y censuró que "se fuera a celebrar un acto cuando la directora general y el DAO siguen investigados por los mismos hechos y el ministro más reprobado de la democracia, Fernando Grande-Marlaska, no ha hecho nada para dignificar el buen nombre de la Guardia Civil".