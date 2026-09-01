Leila, Asma, Mohamed y Adam, "alcaldes" por día: los niños saharauis (recibidos en el Ayuntamiento) que pasaron el verano en Mieres se van tristes "pero con ganas de ver a nuestras familias"

Leila, Asma, Mohamed y Adam viven en la hamada argelina, un paisaje lunar que poco tiene que ver con las imágenes idílicas del desierto. Son niños saharauis que han nacido en los campamentos de refugiados que su pueblo ocupa desde que fueron expulsados de su territorio, el Sahara Occidental, hace más de 50 años por Marruecos, con la aquiescencia de España.

Los niños saharauis con sus familias de acogida y las autoridades, en el Ayuntamiento de Mieres / D. O.

Las condiciones en los campamentos de Tinduf son extremas durante los meses de verano, con temperaturas que pueden rondar los 50 grados centígrados, por eso en 1979 se puso en marcha el programa “Vacaciones en paz”, al que se sumó la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. El objetivo es ese, que los niños puedan pasar unas semanas alejados de los campamentos.

El llamamiento del Alcalde de Mieres

Liela, Asma, Mohamed y Adam han pasado el verano en Mieres y este martes fueron recibidos por el Alcalde, Manuel Ángel Álvarez; la vicealcaldesa, Teresa Iglesias, y la concejala Beatriz Flórez. La intención era hacerles unos regalos, mochilas con material escolar, para que se lleven a casa pero también sirvió para que el Alcalde aprovechase para solicitar más implicación de la sociedad civil en el programa de acogida. “Hace años llegamos a tener más de treinta niños saharauis pasando el verano en el concejo y este año tan solo han sido cuatro así que hago un llamamiento a las familias de Mieres para que participen y se animen porque es una satisfacción muy grande”, subrayó Álvarez.

Los niños y niñas dieron las gracias no solo por los regalos sino por los días que han pasado con sus familias asturianas. Todos llevan viniendo varios años y ya conocen bien Asturias y lo que les ofrece. A Leila le encanta la piscina y a su compañera Asma le gusta mucho la noria de la Semana Negra de Gijón. Los chavales se han pasado el verano jugando al fútbol. Adam es del Real Madrid y se reía cuando al entregarle la mochila de regalo el alcalde bromeó diciendo que “ellos seguro que preferían un balón”.

Manuel Ángel Álvarez, Alcalde de Mieres, con Mohamed, uno de los niños saharauis que han pasado el verano en el concejo / D. O.

Los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) replican los nombres de las ciudades de los territorios ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental, las ciudades de las que tuvieron que huir sus habitantes. Así, Mohamed vive en Smara y Leila, Asma y Adam, en El Aiun, cada uno en una daira (barrio). Allí quiere ir Covadonga López, la madre asturiana de Asma. La niña lleva cuatro años pasando el verano en su casa y va llegando la hora de devolver esa visita. Quiere conocer a la familia de Asma y la realidad en la que viven pero también quiere que la conozcan sus dos hijos, los dos “hermanos” asturianos de la niña saharaui. Esa es una de las partes más bonitas de la experiencia, “intensa y muy bonita”, de participar en “Vacaciones en Paz”. “El intercambio cultural ver otras formas de vivir ayuda a abrir la mente de sus hermanos de acogida”, explica esta mierense.

Los niños saharauis que pasaron el verano en Mieres con sus familias de acogida y las autoridades / D. O.

Este verano el número de niños saharauis que han viajado a Asturias no ha logrado superar el centenar. Este jueves volverán al desierto, a sus jaimas, a sus casas, que no a su pueblo, y lo harán con sentimientos encontrados. “Me da pena irme, pero también tengo muchas ganas de ver a mi familia”, confesaban a la salida del Ayuntamiento de Mieres. Antes, el acto tuvo mucho de simbólico en una decisión improvisada. Manuel Ángel Álvarez invitó a los niños a visitar su despacho y a sentarse en el sillón de la alcaldía. “Tal vez en el futuro os sentéis en este sillón, si a mí me lo hubiesen dicho a vuestra edad nunca lo hubiese creído”, les dijo el regidor. Sería el momento en que los niños saharauis dejen de ser considerados apátridas, tengan nacionalidad saharaui y española y puedan participar activamente de la vida pública. El futuro por el que su pueblo lleva medio siglo luchando.