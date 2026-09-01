San Martín ya se prepara para la marcha solidaria contra la ELA: el dinero recaudado se destinará a financiar sesiones de fisioterapia y de logopedia para mejorar la calidad de vida de los enfermos

La carrera popular en apoyo a los enfermos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) que tomará las calles de San Martín del Rey Aurelio el próximo 12 de septiembre fue presentada este martes en el salón de plenos de la Casa Consistorial. La "Marcha solidaria ELA Principado de Asturias" se celebrará en el parque de El Florán, coincidiendo con la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio. La iniciativa parte de Concejalía de Deportes y la Asociación ELA Asturias y cuenta con la colaboración del Club de Atletismo del Nalón y de Alcampo Valle del Nalón.

María José Álvarez, presidenta de la asociación ELA Asturias, y Mónica Riera, vocal de la entidad, aseguraron que "es muy importante la visibilidad en la sociedad que, a través de esta marcha como de otros eventos, se consigue dar a la enfermedad y a la situación de los pacientes. La recaudación del evento "irá destinada a financiar las sesiones de fisioterapia y de logopedia que desde la asociación prestamos a los enfermos, que es fundamental para mejorar su calidad de vida".

En total se ha ofertado 300 dorsales y también un "dorsal cero solidario", cuya recaudación, al igual que otras aportaciones que se recaben el mismo día de la carrera, irán íntegramente a la asociación: "Toda contribución por pequeña que sea es importante, menores o mayores, todas suman", señalaron las representantes de la asociación, para añadir que "en estos cuatro últimos años la situación de la asociación ha mejorado bastante en recursos y medios y con un proyecto de residencia específica para enfermos de ELA, en Oviedo, ya construyéndose".

Colaboraciones

Con la del 12 de septiembre son ya cuatro las marchas solidarias que organiza el Ayuntamiento destinadas a ELA Asturias. "Es muy importante la colaboración que ofrece el Club de Atletismo Valle del Nalón, con su dirección técnica, y la del patrocinador, Alcampo Valle del Nalón, siempre dispuesto a tender una mano en proyectos deportivos y culturales que se promueven desde el municipio", señaló el alcalde, José Ramón Martín Ardines, que elogió "la labor solidaria y altruista" de las personas que están al frente de la Asociación ELA Asturias.

Las inscripciones para participar pueden realizarse hasta el 9 de septiembre, en la plataforma web cronoempate, y en las oficinas del polideportivo de Blimea los días 10, 11 y 12 de septiembre, hasta 30 minutos antes de la salida de la carrera. La Concejalía de Deportes oferta 300 dorsales, al igual que el año pasado, con un coste de inscripción de 10 euros, que da derecho a participar en la prueba e incluye además una camiseta técnica conmemorativa y una bolsa de avituallamiento. De igual modo, se puede participar en el evento con una aportación solidaria a través del dorsal cero.

La marcha solidaria, con una extensión de cuatro kilómetros de longitud y dificultad baja, partirá a las 12.30 horas desde el parque de El Florán en dirección al puente del Miramar por la ribera del río Nalón. Una vez alcanzado este punto continuará por la carretera AS-117 que atraviesa la localidad de Blimea en sentido descendente hacia la iglesia de Sotrondio donde los caminantes y corredores enlazarán con el Paseo de San Martín de regreso a la meta en el mismo lugar de partida.

"Son ya diez las carreras solidarias consecutivas que el Ayuntamiento de San Martín viene organizando en el marco de la feria de muestras. Desde hace tres ediciones la recaudación va destinada a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica con la donación íntegra de la recaudación por las inscripciones a la Asociación ELA del Principado de Asturias", destacó el gobierno local.