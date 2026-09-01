Fin se semana de folixa antes de la vuelta al cole: seis localidades de las Cuencas disfrutarán de sus festejos con comidas de confraternización, juegos (y mucha música)

Las Cuencas se preparan para despedir la época estival antes de volver al colegio, pero no sin antes aprovechar para disfrutar de las últimas fiestas previas al inicio del curso. Este fin de semana habrá muchos festejos en las comarcas mineras y algunos de ellos se alargarán incluso hasta el martes 8 de septiembre, día de Asturias.

Riaño

La localidad langreana de Riaño celebrará sus fiestas de San Martín desde el viernes 4 hasta el lunes 7 de septiembre. La festividad comenzará con la actuación del "Grupo Beatriz" el primer día. El sábado 5, las actividades comenzarán al mediodía. Habrá un mercadillo de artesanos (que durará hasta el domingo 6), concurso de tortillas y exhibición de zumba, además de juegos por la tarde. Por la noche, será el turno de "Los Key". El domingo 6 se hará una "paellada" vecinal y tardeo con "Grupo Sensación". Para acabar la "folixa", los vecinos podrán irse de jira el lunes 7, a partir de las 17.30 horas, para acabar con una fiesta de la espuma a las 20.00 horas y actuación nocturna de "Nueva Fuerza".

Llorío

Los vecinos de esta parroquia de Laviana podrán disfrutar de una de las fiestas que más durará este fin de semana. Las celebraciones comenzarán el viernes 4 con un bingo a las 18.00 horas, para acabar con una corderada a las 22.00 horas. Por la noche, tocará el "Dúo Asturias". El sábado 5, la jornada comenzará con juegos infantiles vespertinos, además de fiesta de la espuma. La verbena será a cargo de "Grupo Sensación". El domingo 6 habrá sesión vermú con música a las 13.00 horas. A las 15.00 horas, "paellada". El lunes 7 tocará la orquesta "Cuarta calle" y "Grupo Límite". Para acabar las fiestas, los vecinos podrán ir a misa el martes 8 a las 13.00 horas y luego participar en la "puya del ramu".

Soto de Agues

Tres días de fiesta para esta parroquia de Sobrescobio, que comienzan el jueves 3 con maratón de tute y parchís. El viernes 4, los vecinos bailarán al ritmo del "Dúo la Cigarra" a partir de las 23.00 horas y de Jorge Ferrer, junto con "Astur DJ". Al día siguiente, sábado 5, se realizará un vermú amenizado con música y fabada popular. La noche acabará con el "Dúo Cover" y "Astur DJ", repitiendo. El último día de fiesta, domingo 6, tendrá lugar la misa en honor a la Virgen del Carmen, vermú con música y fiesta de la espuma, además de "holi party" a las 16.30 horas.

El Tozu

En El Tozu (Caso) contarán solamente con un día festivo para homenajear a Nuestra Señora de El Tozu: el sábado 5 de septiembre. La jornada comenzará al mediodía con una misa y "puya del ramu", para seguir con una sesión vermú a las 13.00 horas, amenizada por el "Dúo Encanto". Los vecinos podrán reunirse a las 15.00 horas para comer una parrillada. A partir de las 17.00 horas habrá juegos para todas las edades. La noche correrá a cargo del "Dúo Encanto" y de "Luis y sus teclados". Y para aprovechar bien las horas de la fiesta, a las 2.00 horas se hará un baile de la escoba, con gran chocolatada y sopas de ajo a las 5.00 horas, para los más trasnochadores (o madrugadores).

La Rebollá

En la localidad mierense podrán disfrutar del festival gratuito "Sidra y Madreñes" durante dos días. Las puertas se abrirán el sábado 5 a las 20.00 horas, para poder ver las actuaciones de los grupos "Distorsión poética", "Marikonadas las justas", "Boghura Khan" y "Desaniciu". El domingo 6 será el turno de los grupos "Blues mood" y "Spoiler". También se hará una gran arrozada a las 14.00 horas, con acompañamiento de música tradicional.

Noticias relacionadas

Felguera (Riosa)

El pueblo de Felguera, en Riosa, también "se sube al carro" de los festejos. Los vecinos celebrarán las Fiestas de Nuestra Señora de los Remedios, desde el domingo 6 con un maratón de tute a partir de las 19.30 horas. El lunes 7, se realizará una gran corderada a las 21.00 horas, que preparará el cuerpo para bailar al ritmo de David Parayes y del "Dúo Emoción". Como colofón de la celebración, el martes 8, día de Asturias, se hará una misa a las 13.15 horas, con "puya del ramu" y sesión vermú. Por la tarde habrá juegos infantiles y romería a las 19.00 horas con "Berto y su acordeón". El bollo se entregará por la tarde, a las 20.00 horas.