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Los vecinos mantendrán las protestas contra los "narcopisos" en Mieres de forma indefinida: "No queremos inseguridad"

Un centenar de vecinos protestaron ante el Consistorio tras una nueva manifestación al grito de “fuera la droga de nuestros barrios”

Las concentraciones se mantendrán todos los martes

Protesta en la plaza del Ayuntamiento de Mieres contra los &quot;narcopisos&quot;

Protesta en la plaza del Ayuntamiento de Mieres contra los "narcopisos" / D. O.

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David Orihuela

David Orihuela

Mieres del Camino

La protesta contra la presencia de “narcopisos” en el centro de Mieres llegó este martes al Ayuntamiento de la capital del Caudal. Como todos los martes un centenar de vecinos se dio cita a las once de la mañana en la esquina de la Avenida de Sama con la calle Oñón, justo en el lugar donde aseguran que se ubica una de las viviendas en las que sus propietarios se dedican al menudeo de droga. La convocatoria, que se repite desde hace semanas, busca, según explica el portavoz vecinal, Antonio Pérez, “presionar para que se vayan de nuestros barrios”. Los vecinos seguirán manifestándose todos los martes a las once de la mañana aunque como apuntó Pérez, por ley solo se puede realizar una manifestación al mes, cortando calles y caminando por la calzada, así que lo que harán el resto de días son concentraciones frente a los “narcopisos”.

Respaldo policial y municipal

Los vecinos cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Mieres y de las fuerzas de seguridad, tanto de Policía Local como de Policía Nacional, pero algunos de los supuestos traficantes son propietarios de estas viviendas y además se dedican al “menudeo” con pequeñas cantidades de droga. Ante esta situación a los vecinos les queda poco más que confiar en la acción policial y mientras tanto intentar molestar lo más posible a los vendedores de droga señalando públicamente dónde viven y a qué se dedican. Lo hacen con megáfonos, silbatos y sobre todo gritos de “fuera, fuera”.

Pese a que el Ayuntamiento de Mieres, con varios concejales de la corporación participando en las protestas, apoyan las reivindicaciones vecinales, la manifestación concluyó este martes ante la Casa Consistorial. Los vecinos, que aseguran tener miedo, recorrieron la calle Teodoro Cuesta, que la Policía Local cortó al tráfico, tras una pancarta en la que se podía leer: “No más inseguridad. Defendamos nuestros barrios”. Algunos carteles pedían más contundencia de las administraciones. “La pasividad judicial y policial cronifica las mafias de las drogas”, rezaba uno de ellos.

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Al llegar a la plaza del Ayuntamiento los manifestantes siguieron reclamando la colaboración municipal para acabar con la lacra de los “narcopisos” en el centro de Mieres. Los vecinos tienen localizadas al menos tres viviendas en las que aseguran que se vende droga, lo que les genera miedo e inseguridad tanto por los vendedores como por los compradores “que acuden a cualquier hora del día y de la noche y a veces se confunden de piso”.

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