Una "atalaya" carbonera sobre el río Nalón: el Museo de la Minería de El Entrego hará visitable el castillete de su fachada para acoger visitas guiadas (y disfrutar de las vistas a 20 metros de altura)

Es uno de los elementos que más llaman la atención a los visitantes que acuden al Museo de la Minería y la Industria (Mumi) de El Entrego: el castillete que corona la fachada principal del equipamiento cultural y domina toda la silueta del complejo. Los turistas, desde la apertura del Mumi en 1994, han tenido que conformarse con verlo desde abajo, pero eso va a cambiar a partir de este año. La previsión de la dirección del museo es que este otoño el castillete sea visitable y funcione a modo de mirador. Una gran "alataya minera", según sus promotores, para disfrutar de las vistas desde veinte metros de altura. Langreo a un lado, al otro San Martín, y allá a su frente, el Nalón.

"Es un castillete simbólico, no servía a una mina, pero precisamente preside la fachada por todo el simbolismo que conlleva esa estructura a la hora de identificar comunidades y territorios mineros", explicó Cristina Cantero, directora del Mumi, que añadió que "son unos 20 metros de altura, equivalente a unos 5 o 6 pisos de un edificio". "Desde arriba van a ser unas visitas guiadas, muy específicas, no van a ser para todo el mundo", expuso, ya que a la parte superior del castillete se accederá por medio de unas escaleras de estrechos peldaño, en una angosta estructura metálica. Esa escalera parte de la zona en la que está la "jaula" simulada con la que se baja para iniciar la visita en la mina imagen.

Cristina Cantero, en la escalera que da acceso a la parte alta del castillete. / M. Á. G.

Cantero destacó que será "una auténtica atalaya minera" que ofrecerá un puesto de observación privilegiado para observar, en el propio entorno, lo que el museo cuenta de puertas para adentro. "La idea es subir arriba, al castillete, e ir desgranando y transmitiendo las claves interpretativas de lo que supuso la actividad minera e industrial para las comunidades carboneras. Y cómo todavía las huellas están presentes".

Vistas

Desde lo alto de la estructura se ve "perfectísimamente toda la mancha urbanística del Entrego, que antes de los años 40 era nada, un barrio chiquitín. Se ven las barriadas, el pozo Entrego, el María Luisa o el ferrocarril minero; es una maravilla. Ves ese paisaje tan característico que identifica tanto de los cinturones industriales y cinturones mineros, con una arquitectura que responde a los recursos limitados que haya: somieres de colchón para cerrar fincas, mezclar fibrocemento con ladrillo de bloque...".

El castillete es perfectamente accesible, "lo que pasa es que es una accesibilidad que no es apta para todas las personas. Es una escalera con un porcentaje de pendiente elevado y la huella del peldaño es muy estrecha", indicó la directora del Mumi, que detalló que "ya tenemos el protocolo de acceso desarrollado para garantizar la seguridad y el disfrute de las visitas. En breve se podrá disfrutar de las vistas y la idea es que en otoño ya sea visitable".

Nuevos espacios

No es la única mejora realizada en el museo en los últimos meses en el museo. También se han habilitado zonas de refresco exterior (espacios verdes con bancos) y se trabaja para contar con un espacio de exposiciones itinerantes. Se ha intervenido, además, en la tienda para ofertar productos de artesanos locales, que han elaborado artículos especiales para el museo, que se venden en exclusiva en el Mumi. De esta forma, hay piezas de joyería, cerámica, velas, piedras de carbón u homenajes a los animales de mina.

El exterior del Museo de la Minería, con el castillete. / M. Á. G.

También se están elaborando materiales que se va a entregar a los colegios. Habrá contenidos para trabajar en el aula antes de la visita, otros para trabajar durante la visita y otros para llevar al aula después. Y se organizarán talleres con las familias en las temporadas de vacaciones. Otra iniciativa es impulsar recursos para personas con especificidades cognitivas concreta, mediante pictogramas.