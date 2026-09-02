Concluye la obra para rehabilitar la pasarela peatonal de Caborana, que estuvo dos años fuera de servicio

La obra de rehabilitación de la pasarela peatonal de Caborana, en Aller, ya ha finalizado. Con un presupuesto de unos 324.000 euros, los trabajos han renovado el paso de 55 metros que conecta la localidad con la zona deportiva, y que pasa tanto por encima de las vías ferroviarias,como de la carretera AS-112.

Según el Principado, esta intervención permite "reforzar la seguridad vial y alargar la vida útil de la infraestructura municipal". La obra realizada en los últimos meses ha supuesto la "recuperación y sustitución de perfiles estructurales deteriorados y la demolición del pavimento superior, además de la limpieza de la losa". Por otro lado, "se ha aplicado pintura protectora en toda la estructura metálica y se ha repuesto el pavimento en los forjados de hormigón mediante recrecido de mortero y tratamiento de poliurea".

Cierre

La pasarela estuvo cerrada durante casi dos años, provocando que los vecinos tuvieran que dar un gran rodeo para llegar a la zona deportiva desde el propio pueblo. El motivo del arreglo fue el riesgo de derrumbe por problemas estructurales. El proyecto tardó en arrancar, a la espera de recibir los permisos por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La obra fue visitada este miércoles por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; el director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron; y el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias. La actuación se han llevado a cabo dentro del programa de obras cooperables que el Principado desarrolla con los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.