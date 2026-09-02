Éxito del tren turístico de Aller, que superó este verano su récord y rebasó los 4.000 viajeros (algunos de ellos extranjeros): "Se ha convertido en un recurso plenamente consolidado"

El tren turístico de Aller puede presumir de ser uno de los reclamos más atractivos de la cuenca del Caudal y ser "uno de los principales recursos de promoción turística del concejo". Este año, el convoy cierra temporada con más de 4.000 viajeros a bordo de sus vagones, que recorrieron diversas zonas de Aller, descubriendo enclaves naturales y patrimoniales.

Ya van seis ediciones de la propuesta y, este año, se ha superado el récord de turistas que se animaron a subir al tren. Esto demuestra "la excelente acogida que sigue teniendo esta iniciativa año tras año", expuso Elena Zapico, concejala de Turismo de Aller. Y no es para menos. El convoy ofreció cuatro rutas, algunas tan demandadas como la de Moreda-La Casona-Murias, y una ocupación de 47% de los viajeros. La segunda más reclamada fue la de Cabañaquinta-Uriés con un 24%, Felechosa-Collanzo-Casomera con un 18% y L'Escayu-Alto de Coto Bello con un 11%.

Viajeros

El servicio atrajo las a numerosos pasajeros del propio concejo y del resto de Asturias, además de a visitantes de otros puntos de España, como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Castilla y León. El tren también contó con viajeros de Francia, Italia, Estados Unidos o Australia.

El éxito de la actividad está garantizado desde antes de que se pongan en marcha. "Desde el mes de junio comenzamos a recibir numerosas consultas sobre fechas, horarios e itinerarios, una tendencia que se mantuvo durante todo el mes de agosto. Muchas personas planifican su visita a Aller teniendo en cuenta la posibilidad de disfrutar del tren turístico, lo que demuestra que se ha convertido en un recurso plenamente consolidado", indicó Zapico.

Añadió que "el tren turístico de Aller no solo permite descubrir nuestro patrimonio natural, cultural e industrial de una forma cómoda y atractiva, sino que contribuye además a proyectar la imagen del concejo y a dinamizar la actividad turística y económica local".