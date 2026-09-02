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Éxito del tren turístico de Aller, que superó este verano su récord y rebasó los 4.000 viajeros (algunos de ellos extranjeros): "Se ha convertido en un recurso plenamente consolidado"

La máquina realizó cuatro rutas diferentes por todo el concejo, lo que llamó la atención de numerosos turistas nacionales, e incluso internacionales

El tren turístico de Aller pasando por delante del Ayuntamiento de Cabañaquinta.

El tren turístico de Aller pasando por delante del Ayuntamiento de Cabañaquinta. / Cedida a LNE

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Lucía Hernández

Aller

El tren turístico de Aller puede presumir de ser uno de los reclamos más atractivos de la cuenca del Caudal y ser "uno de los principales recursos de promoción turística del concejo". Este año, el convoy cierra temporada con más de 4.000 viajeros a bordo de sus vagones, que recorrieron diversas zonas de Aller, descubriendo enclaves naturales y patrimoniales.

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Ya van seis ediciones de la propuesta y, este año, se ha superado el récord de turistas que se animaron a subir al tren. Esto demuestra "la excelente acogida que sigue teniendo esta iniciativa año tras año", expuso Elena Zapico, concejala de Turismo de Aller. Y no es para menos. El convoy ofreció cuatro rutas, algunas tan demandadas como la de Moreda-La Casona-Murias, y una ocupación de 47% de los viajeros. La segunda más reclamada fue la de Cabañaquinta-Uriés con un 24%, Felechosa-Collanzo-Casomera con un 18% y L'Escayu-Alto de Coto Bello con un 11%.

Viajeros

El servicio atrajo las a numerosos pasajeros del propio concejo y del resto de Asturias, además de a visitantes de otros puntos de España, como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Castilla y León. El tren también contó con viajeros de Francia, Italia, Estados Unidos o Australia.

El éxito de la actividad está garantizado desde antes de que se pongan en marcha. "Desde el mes de junio comenzamos a recibir numerosas consultas sobre fechas, horarios e itinerarios, una tendencia que se mantuvo durante todo el mes de agosto. Muchas personas planifican su visita a Aller teniendo en cuenta la posibilidad de disfrutar del tren turístico, lo que demuestra que se ha convertido en un recurso plenamente consolidado", indicó Zapico.

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Añadió que "el tren turístico de Aller no solo permite descubrir nuestro patrimonio natural, cultural e industrial de una forma cómoda y atractiva, sino que contribuye además a proyectar la imagen del concejo y a dinamizar la actividad turística y económica local".

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