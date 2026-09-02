Los ganaderos exigen al Principado "quitar" los "cuatro lobos" que hay en el Llosorio: "Ya no queda ninguna cabra y el monte bajo está dejándonos sin pastizales"

Los ganaderos del monte Llosorio ha reclamado al Principado que elimine "los cuatro lobos que están atacando" al ganado en la zona, al tiempo que ofrecieron su "colaboración" para participar si el Gobierno regional así lo requiere. Exponen que los ataques de lobo han acabado con todas las cabras del monte, lo que a su vez está afectando a la proliferación de matorral y el deterioro de los pastizales del vacuno.

"Hemos tenido una reunión con el director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha. Y lo que le exigimos es que quite los lobos que hay en el Llosorio, que tradicionalmente no es una zona lobera. Ahora hay cuatro lobos y tienen que quitarlos", señaló Chus García, miembro de AGALL (Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu) y de Asturias Ganadera. "Y le ofrecimos colaboración por parte de los ganaderos si no tenían capacidad para poder quitarlos".

Expresó García que en el Llosorio había en los últimos años "más de seiscientas cabras y no queda ninguna. Desaparecieron todas, tanto las cabras como las ovejas. Están acabando con el monte. El ganado menor actúa como desbrozadores naturales y, sin él, el Llosorio está empezando a convertirse todo en monte bajo, sin pastizal".

"Llevamos unos años en los que es terrible porque los lobos matan al lado de las casas ya. Hay unas 200 cabezas de ganado en el monte y lo que hacen algunos ganaderos es llevarlas a León por el verano y ya en invierno las traen para aquí", señaló el ganadero, que añadió que "hay dos o tres ganaderos que tienen las vacas y las yeguas aquí todo el año. La culpa no es del lobo, el lobo tiene que comer. La culpa llega de la gestión al lobo".

Cultura Minera

También aludió García al impulso que el Principado quiere dar a la declaración de la cultura minera como BIC inmaterial. "Uno de los pilares de las Cuencas fue históricamente la economía mixta, la combinación de la minería y el campo, que sirvió para tomar posiciones tanto políticas como sociales. Y fue clave en las luchas mineras porque si un paisano no tiene comida, no puede pensar en pedir mejoras sociales".

"Ahora", prosiguió García, "la consejera de Cultura impulsa la declaración de la cultura minera como Bien de Interés cultural (BIC) inmaterial y me parece una contradicción total y pura hipocresía, cuando se abandona la economía mixta, que fue una de las patas de esa cultura minera". Y añadió: "No puedes destruir una cosa y después intentar protegerla. ¿Y dónde está la postura de los sindicatos de clase que públicamente tenían que manifestarse en contra de todo eso? Si acabas con la economía mixta es ridículo intentar proteger todo eso".