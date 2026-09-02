Limitar el tiempo de estacionamiento y un aparcamiento en altura en Valnalón: la propuesta de los comerciantes ante los problemas para dejar el coche en La Felguera y Sama

La Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) reclama al Ayuntamiento de Langreo "medidas" para afrontar el "problema de aparcamiento" que se vive en el concejo, principalmente en Sama y La Felguera. Para ello, propone limitar el tiempo máximo de estacionamiento en algunas calles de ambos distritos y construir un aparcamiento en altura en Valnalón, debido a la falta de estacionamiento que se registra en la ciudad empresarial, agravada por el regreso de Duro Felguera.

"El problema de la falta de aparcamiento en Langreo sigue existiendo", expuso Marcelino Tamargo, presidente de Acoivan. "Aunque la situación ha mejorado mucho y se han buscado alternativas, con nuevas plazas de estacionamiento en solares en desuso, sigue siendo un problema importante", señaló. Tamargo que achacó esa problemática, en buena medida, "a la que gente de fuera del concejo que viene a trabajar a Langreo", para "lo que hay que buscar soluciones". "Si te das una vuelta a las siete de la mañana hay aparcamiento de sobra, pero a las nueve ya no queda apenas nada libre".

Argumentó el presidente de Acoivan que "hay una parcela en Valnalón, al lado de la gasolinera, que es de propiedad municipal y ya se utiliza actualmente como estacionamiento. Lo que nosotros proponemos es hacer ahí un aparcamiento con tres o cuatro alturas para la gente que viene a trabajar aquí".

El problema de la falta de estacionamientos también afecta en centro urbano. "Hay aparcamientos que se hicieron para dar servicio a la gente que va al centro de salud de La Felguera, en la parcela de la antigua Academia Mercantil, y están ocupados constantemente. Y el 85 por ciento de los coches no se mueven en toda la mañana. Algo parecido pasa en otras zona de La Felguera y Sama".

Limitación temporal

A juicio de Tamargo, "hay que limitar temporalmente los estacionamientos, se llame zona azul, verde, amarilla o lo que sea. Que sean aparcamientos que favorezcan la rotación porque el ciudadano tiene que ir a comprar. Hay muchos coches de gente que viene a trabajar a centros administrativos, bancos, centros sanitarios o colegios que aparcan por la mañana y no mueven el coche hasta que acaba su jornada laboral".

Para el representante de los comerciantes, "necesitamos favorecer la rotación porque echas menos tiempo en ir de Ciaño a Parque Principado que en venir a La Felguera, si después te tiras veinte minutos intentando aparcar por aquí. Hay que darle comodidad a la gente y facilidades para que pueda ir a los establecimientos de la zona. Y potenciar el comercio de proximidad porque también reduciría el impacto ambiental, al rebajar la duración de los viajes en coche".

El Ayuntamiento de Langreo encargó recientemente un estudio a la Policía Local para evaluar la posibilidad de ganar aparcamiento en Valnalón, aunque en sus conclusiones el informe ve "poco margen" para ampliar las plazas de estacionamiento. Según el estudio, no existen espacios suficientes para ampliar las plazas de forma significativa. El área empresarial langreana ya rebasa los 2.000 empleos tras el desembarco en julio de Duro Felguera con medio millar de trabajadores.