Mieres no da puntada sin hilo y acoge un programa (pionero en España) para formar profesionales de alta costura y generar "tejido económico" en las Cuencas: "Es una oportunidad muy interesante"

Aguja, metro, hilo, tijera, dedal, máquinas de coser... Todas esas herramientas (y alguna más) ya están funcionando en el Centro de Empresas del Caudal, en Mieres, donde se está desarrollando la primera edición del programa "Costura de Autor", una formación en la que ocho alumnos estudiarán de forma intensiva durante los tres próximos meses en un proyecto pionero, que busca también generar "tejido económico" asociado a este campo. Este miércoles abrieron sus puertas para presentar el trabajo que se está haciendo, en un acto en el que estuvieron presentes los responsables de los patronos del proyecto: José Luis Viesca (Sodeco), Elisa Uría (Hunem) y Eva Pando (Fundación Caja Rural).

El director de esta escuela de moda, bautizada como "Costura de Autor", es Héctor Jareño. El diseñador asturiano es el director del proyecto y explica que "se trata de un programa realmente innovador que pone en marcha una de las primeras líneas estratégicas para la moda de autor en España". "Gracias a Sodeco, Hunosa Empresas y el apoyo de Caja Rural, además de la Fundación de la Academia de la Moda de España y la Asociación de Creadores de Moda de España, estamos afrontando una de las principales carencias del sector de la moda de autor en España, que es la falta de profesionalización y la falta de cultura formativa dentro de los oficios que componen el ecosistema del sector", apuntó.

Carencia

Jareño indicó que en el taller que se ha instalado en el Centro de Empresas del Caudal, "lo que estamos tratando es de suplir esa carencia en formación especializada para las manos que cosen y que dan forma y alma a las piezas que los diseñadores crean". "La moda de autor sin costura de autor no existe y, por otro lado, el diseño de autor le da a la costura de autor su razón de ser", agregó, para abundar: "Lo que estamos haciendo es muy importante desde el punto de vista de las artesanías y también desde el punto de vista estratégico de las industrias culturales, de las industrias del talento y de la creación".

Foto de familia de participantes, patronos y profesores, en el taller del Centro de Empresas del Caudal. / A. Velasco

La elección de Mieres para el desarrollo del programa no fue al azar. "Para el territorio supone un hito porque es el primer programa de dimensión nacional que se pone en marcha en el país y lo hace precisamente aquí con dos objetivos: fijar población y crear tejido empresarial en las Cuencas, pero también el de atraer a las Cuencas talento de toda España para desarrollar proyectos de alto valor añadido como en el que estamos ahora".

Además, destacó el éxito de la convocatoria: "El número de solicitudes ha superado notablemente el número de plazas, que son ocho, lo que nos anima a pensar que es bastante posible que pueda haber una segunda edición que, además, creemos que será mejor porque habremos aprendido mucho de esta primera experiencia". Sobre el perfil del alumno, Jareño indicó que "lo que buscamos son personas que no aterricen de nuevas, sino que tengan algún tipo de relación y contacto con el sector, que tengan algún conocimiento de costura o de algunos de los otros oficios que se tocan dentro de la formación. Lo que pretendemos son personas que puedan adquirir conocimientos en excelencia porque el equipo de docentes es un equipo pensado precisamente para enseñar a los alumnos las cuestiones más delicadas de un oficio que en sí mismo es muy complejo".

Maestros

Lola Piña es otra de las piezas fundamentales del proyecto, ya que es la directora técnica de "Costura de Autor". "Esta experiencia es maravillosa, es el proyecto de mi vida, ya que además es una iniciativa pionera en España a nivel de formación, con un objetivo tan claro y tan definido como es el de recuperar el oficio artesano de modista y poder dar apoyo a la costura de autor", aseguraba esta profesional, con décadas de bagaje a sus espaldas.

Sobre el taller, Piña explicaba que "los alumnos están muy entusiasmados, muy motivados, con muchas ganas, ya que la que van a recibir es una formación muy especializada que les va a permitir por un lado crear autoempleo para ellos mismos o poder, en un momento dado, ofrecer servicios de costura para terceros". "Lo que queremos es que los alumnos sientan que es un trabajo, que coser no es simplemente hacer una costura, es construir una prenda, es hacer un trabajo en equipo con un diseñador, es hacer realidad el sueño de un diseñador", afirmaba la también responsable de la empresa "Aldedal".

Entre los docentes, en la mañana de este miércoles estaba dando clase Nuria García Gil, profesora de Patronaje: "Trato de impartir en este proyectazo mis conocimientos, no solo técnicos, sino también de desarrollo continuo del trabajo con los otros profesionales que tenemos que trabajar, porque esto no deja de ser un equipo". Explicó que los alumnos "más allá de la parte técnica del patronaje en sí, de tener una buena base y de tener los números del patronaje y la geometría" deben explorar "la parte más creativa con la que tenemos que trabajar siempre con diferentes clientes o para nosotros mismos", indicó. Sobre la recuperación de la moda de autor, aseguró que es "fundamental": "Tenemos que transmitir ese oficio, el de la modista que entraba en el taller y que tenía que formar la otra modista. Y esto se aprende trabajando, cosiendo y patronando".

Vocación

Uno de esos ocho alumnos elegidos es Nadal Cabot, que llega a Mieres a sus 28 años desde Palma de Mallorca. "El curso me pareció una oportunidad muy interesante. Yo había estudiado Diseño de Moda hace cuatro años y ahora necesitaba reconectar, haciéndolo desde la parte más importante que es la costura de autor", señalaba el joven. Este alumno ha mamado desde joven la pasión por la costura, con una tía modista de la que le viene la vocación. Cabot explica que comenzó muy joven a experimentar: "Desde pequeño siempre me gustó dibujar, y mi abuela tiene guardados mis primeros bocetos de ropa que hice con poco más de tres años". "Siempre he tenido esa sensibilidad por captar la moda desde la parte más visual", indica. Y sus primeros pasos con la aguja fueron "montando alguna cosita para alguna muñeca, aunque hasta que no comencé los estudios no había cosido como tal". Agujas, metros o tijeras que para Nadal Cabot significan "emoción y una vida ligada a la familia".

Nadal Cabot, primero por la derecha, atiende a las explicaciones de su profesora. / A. Velasco

Yolanda González es otra de las alumnas. Natural de Avilés y residente en Villaviciosa es la veterana del grupo. "Vengo de una generación en la que en el colegio ya aprendíamos a coser y a bordar. Es verdad que echo de menos los oficios que ahora no hay y la poca oportunidad que tiene la gente de aprender un oficio como la costura", asegura. El curso de Sodeco, indicó, "es una buena oportunidad para mí también porque afianzas muchos conocimientos que vas teniendo a lo largo de la vida pero que no los has aprendido, a lo mejor, con la suficiente fortaleza". La moda no le es ajena, pero en Mieres reforzará sus conocimientos: "Tuve la oportunidad hace unos años de conocer a un diseñador de aquí de Asturias, Constantino Menéndez, con el que estoy aprendiendo mucho". Y lanzó un mensaje para los futuros profesionales de la moda: "La gente joven tendría que estar mucho más orgullosa de tener estas oportunidades".