El sector de la nieve denuncia el "incumplimiento" del proyecto para mejorar las rutas de la estación invernal de Pajares

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que agrupa a concesionarios, empresarios y clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, denunció este miércoles el "incumplimiento" que se está llevando a cabo del "Proyecto de sendas y revegetación" en el complejo de Pajares. El colectivo señaló que en la resolución del encargo de la obra a Tragsa, del 8 de enero del 2026, que firmó la consejera de Cultura Vanessa Gutierrez, "se indica claramente que el apartado de rutas y senderos se incluirá las obras de construcción y mantenimiento de rutas de senderismo para poner en valor los recursos de la estación".

Los trabajos, sostiene la asociación, debían vincularse "con mejoras consistentes en desbroces, señalización y mantenimiento de la ruta al parador de Pajares, la ruta circular Monte Valgrande, la ruta a la cascada del Ortigalón y la ruta alta de Pajares". No obstante, "despues de 3 meses de trabajos la empresa Tragsa tan sólo ha actuado en la zona alta ejecutando una pista de fondo de dudosa funcionalidad y tremendo impacto paisajístico, y las sendas hacia los miradores de esa zona alta".

"Respecto al resto de rutas", prosiguieron las mismas fuentes, "es muy grave el incumplimiento que se está cometiendo respecto a los trabajos encargados y firmados. No se ha realizado ningún trabajo en esos senderos y la Consejera trata de engañar a los usuarios de la estación haciendo pasar por novedosas unas sendas que llevan toda la vida existiendo y sobre las que no se está actuando. Más concretamente, la ruta al parador de Pajares la presentan en un plano de trabajo sin llegar a completar su recorrido hasta el establecimiento hostelero. Cabe recordar que el inicio y acceso desde el propio parador hacia la ruta requiere de labores de adecuacion para generar un acceso inexistente hasta la fecha".

Sore la ruta monte circular de Valgrande, señaló la asociación que "ya existe y lleva años transitándose" y la ruta de la cascada del Ortigalón "ya existe y precisa importantes trabajos de desbroce y mantenimiento sin que conste que se haya hecho absolutamente nada". Para el colectivo "es especialmente grave" lo ocurrido con la senda de la ruta alta de Pajares, "ya que han modificado el trazado del proyecto original sin previo aviso. Dicho proyecto generaba una bonita ruta, de trazado completamente nuevo, que transcurría por el monte Celleros y había generado gran expectación. En su lugar la reducen y tan solo se limitan a marcarla por la pista del Vallón, es decir siguiendo un trazado ya existente que se transita perfectamente y que los montañeros conocen y llevan años recorriendo".

En todos esos trazados, argumenta el sector de la nieve, "no se ha realizado ningún trabajo, mucho menos se han realizado trabajos de señalización, como exige el encargo, pero se están utilizando para vender un gran proyecto de sendas que por el contrario se está quedando en una operación de marketing y un engaño a todos los usuarios de Valgrande Pajares".

"Engaño"

Sobre la renaturalización y "en función del seguimiento de los trabajos", también "se pretende un nuevo engaño", a juicio del colectivo. "Los trabajos fueron encargados igualmente a Tragsa y se detalla que los trabajos a realizar son la puesta en valor del medio natural y mejora de los espacios de uso público mediante trabajos de renaturalización con aporte de tierra vegetal e hidrosiembra. Pero dicho encargo tampoco está siendo cumplido, ya que actualmente se están limitando a un aporte mínimo de tierra vegetal muy inferior al que exigen los planos del proyecto".

En la zona de salida de la telecabina los planos del proyecto firmado en octubre del 2025 "establecen una area de renaturalización de 3.579 metros cuadrados que en absoluto se están cumpliendo. Pretenden cubrir el trabajo con una mínima superficie muy alejada del proyecto y encargo. Además, no se están renaturalizando los impactos generados por las obras del telecabina a lo largo de todo su recorrido a pesar de los cuatro años transcurridos desde su inauguración", apuntaron las mismas fuentes.

También aseguraron que en la pista de esquí de fondo "se está dejando sin revegetar la superficie de su trazado no solo con su consiguiente impacto visual posterior sino que además se está poniendo en riesgo la permanencia de la nieve sobre la misma al privarla de un manto verde".

"Con todo lo anterior", expusieron los representantes de la asociación, "nos preguntamos en qué se está gastando o quién se puede estar beneficiando de los 1.210.000 euros comprometido en presupuestos para la pista de fondo y para los senderos cuyo montante no está en absoluto viéndose reflejado sobre el terreno. La consejera presume en cada intervención de ejecutar unas obras con criterios de sostenibilidad ambiental y tenemos que afirmar con rotundidad que miente. Las obras que se están ejecutando en Cuitu Negro están resultando de un gran impacto visual y paisajístico y no se están tomando las medidas para revertirlo a pesar de que el encargo y el proyecto lo contemplaba. Igual que miente con los senderos, puesto que más de un 90% de los trazados que contemplan ya existían y ni se está actuando sobre ellos ni se está previendo una señalización que los ponga en valor".