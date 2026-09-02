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Tensión en Langreo entre los manifestantes de dos concentraciones de ideología opuesta por la crisis migratoria de Ceuta

La Policía impidió el enfrentamiento entre los dos grupos que se lanzaron insultos, proclamas y alguna amenaza

Las dos concentraciones por la crisis migratoria de Ceuta en la plaza del Ayuntamiento de Langreo

Las dos concentraciones por la crisis migratoria de Ceuta en la plaza del Ayuntamiento de Langreo / D. O.

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David Orihuela

David Orihuela

Langreo

Tensión en la plaza del Ayuntamiento de Langreo que solo pudo aplacar la Policía, tanto local como Nacional. Cientos de personas acudieron a las dos concentraciones convocadas con motivo de la crisis de Ceuta y se pasaron hora y media insultándose unos a otros mientras los agentes de las fuerzas de seguridad lidiaban, y al final lo consiguieron, para que la cosa no fuese a mayores.

Enfrentamiento entre los manifestantes por Ceuta en Langreo

Enfrentamiento entre los manifestantes por Ceuta en Langreo / D. O.

Hora y media de gritos, cánticos e insultos que impidieron hasta la lectura de un manifiesto que estaba prevista por una de las partes, la de los colectivos sociales. El alcalde de Langreo, Roberto García (IU), intentó tomar la palabra pero se lo impidieron al grito de “fuera, fuera” y “Alcalde dimisión”, por parte de los que acudieron a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), respaldada por PP y Vox.

Banderas de España y Ceuta por un lado y una pancarta en la que se podía leer “Langreo no acoge fascistas” por otro. A las ocho de la tarde, la hora de inicio de las dos concentraciones, estaban relativamente separadas pero minutos después el movimiento de ambas partes las acercó dejando a la Policía en el centro de la plaza.

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“Ningún ser humano es ilegal” era respondido con “metedlos en vuestra casa”. El ya clásico “Pedro Sánchez, hijo de puta” encontraba enfrente el mismo insulto para Santiago Abascal. De “racistas y fascistas” a “perroflautas, ducharos”. Enfrentamientos verbales y miradas desafiantes que en un par de ocasiones casi llegan a las manos.

En realidad, de lo que menos se habló, o se gritó fue de Ceuta y de la crisis migratoria. El alcalde lo intento, “todos estamos con Ceuta y con sus ciudadanos, con las fuerzas de seguridad…”, comenzó a decir. No hubo manera, no le dejaron continuar.

Entre los asistentes, concejales de todos los grupos políticos con representación municipal. En un bando los de IU, en otro los del PP y Vox. Con presencia más discreta, los del PSOE. Ninguno de los ediles presentes, salvo los de Vox, se hicieron notar especialmente en la concentración.

Además de los manifestantes, alrededor de la plaza del Ayuntamiento, con las terrazas de hostelería llenas, se congregó numeroso “público” que en su mayoría no comprendía cómo se habían convocado dos concentraciones de signo claramente contrario a la misma hora y en el mismo sitio. Al final, pese a los insultos, los retos de “ven aquí y dímelo a la cara” y cosas por el estilo, la sangre no llegó al río.

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