Los vecinos de Mieres denuncian la escasez de profesionales de Cardiología y Urología en el hospital comarcal y alertan de un "incremento inaceptable en las listas de espera"

Entidades y asociaciones vecinales, sociales y ciudadanas de Mieres han movido ficha, a través de un manifiesto conjunto, para mostrar su preocupación "por el progresivo deterioro que viene sufriendo la sanidad pública en nuestro municipio" y para "defender los intereses generales de la ciudadanía". Denuncian la escasez de profesionales especialistas, en especial en los servicios de Cardiología y en Urología en el hospital Álvarez Buylla, lo que provoca largos tiempos de espera.

El colectivo que ha impulsado este manifiesto es la Agrupación Vecinal del Municipio de Mieres, creada en 2015 y que recoge a 62 asociaciones del concejo. Los vecinos denuncian el "incremento inaceptable en las listas de espera, la insuficiente cobertura de plazas sanitarias y la pérdida constante de calidad asistencial, tanto en Atención Primaria como en Especializada". Más concretamente, hacen hincapié en las "jubilaciones masivas sin relevo garantizado", pues "el 31'3% de la plantilla médica asturiana se jubilará en los próximos diez años". Por otro lado, existe una "incapacidad de retención (de profesionales) y gestión ineficaz".

Crisis

Otros de los problemas puestos sobre la mesa es el "debilitamiento de la dedicación exclusiva, reduciendo la Consejería de Salud un 60% la penalización para el personal médico". Los colectivos agrupados recalcan también la "crisis en salud mental y atención primaria, que superan sistemáticamente las 48 horas" para tener cita, "deteriorando la continuidad asistencial y la relación médico-paciente".

Este hecho es "paradójico, ya que aunque Asturias se sitúa a la cabeza de España con la mayor tasa de médicos por habitantes, unos 7'6 por cada 1.000 habitantes, y lidera la Atención Especializada, la ratio en Atención Primaria se sitúa en la zona baja, con tan solo 0'74 por cada 1.000 residentes". Como consecuencia, la ciudadanía "se ve obligada a recurrir a urgencias con problemas que se podrían resolver en la atención ordinaria, o contratan un seguro privado, acentuando las desigualdades sociales".

Medidas

La Agrupación Vecinal del Municipio de Mieres, junto con otras asociaciones, reclama a la Consejería de Salud "la adopción inmediata de medidas eficaces". A las Gerencias de Salud les piden "asumir las responsabilidades de la cobertura diaria, la continuidad asistencial y la reducción de las listas de espera". El Ayuntamiento de Mieres no se libra, pues piden "un compromiso activo en la defensa de una sanidad pública y de calidad para todo el municipio".

Las entidades que suscriben el manifiesto son CC OO del Caudal, la "Plataforma en Defensa de la Salud y Sanidad del Caudal", la Asociación de Comerciantes "Ye Mieres", la Asociación Mierense de la Cocina Solidaria "Amicos", la Asociación "Amigos de Mieres", la "Unión de Comerciantes del Caudal" y la Asociación Cultural "Santa Bárbara".