(Muchos) viajeros al tren histórico del Caudal: el convoy "Aníbal Vázquez" agota las entradas en media hora y ya cuenta con lista de espera
El viaje, que se celebrará el 19 de septiembre entre Mieres y Trubia, forma parte de las XVIII Jornadas de Historia y Patrimonio de la Asociación Santa Bárbara
El interés por el tren histórico «Aníbal Vázquez» vuelve a superar todas las expectativas. Las entradas para el viaje que la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara organizará el próximo 19 de septiembre se agotaron en apenas 30 minutos y ya se ha habilitado una lista de espera por si hay cancelaciones.
El viaje forma parte de las XVIII Jornadas de Historia y Patrimonio de la Asociación Santa Bárbara, que se desarrollarán en Mieres entre los días 17 y 19 de septiembre y recorrerá el histórico trazado del antiguo ferrocarril Vasco-Asturiano hasta Trubia con paradas en Moreda, Parteayer, Fuso de La Reina, Trubia y Soto de Ribera. En este último punto los viajeros disfrutarán de una comida en el Centro de la Caballería antes de emprender el regreso a Mieres.
Recorrido didáctico
En cada parada, el historiador Guillermo Bas y Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril de Asturias, ofrecerán a los viajeros explicaciones sobre la historia y los aspectos técnicos de la línea y del material ferroviario. Además, en las diferentes estaciones se desarrollarán pequeños actos en colaboración con los ayuntamientos de los municipios atravesados por el tren.
La Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara considera que la extraordinaria respuesta del público demuestra el potencial de este recorrido como atractivo turístico. El colectivo defiende desde hace años la recuperación del antiguo trazado ferroviario y considera que el proyecto del tren histórico puede convertir este tramo en «un atractivo patrimonial de primer nivel», apoyándose en elementos como la histórica locomotora VA8 y el importante patrimonio industrial asociado a la línea.
Las jornadas comenzarán el jueves 17 de septiembre, a las 18.00 horas, en el Espacio Cultural 18 10 de Mieres, con la inauguración de la exposición «Sobre la vía», que reunirá maquetas y material ferroviario de Gerardo Núñez de Lera. A continuación, tendrá lugar la conferencia «125 años de material motor en las vías del Vasco», a cargo del propio Núñez de Lera, Javier Fernández y Guillermo Bas.
En la celebración de las XVIII Jornadas de Historia y Patrimonio colaboran los ayuntamientos de Mieres, Ribera de Arriba, Morcín, Oviedo y Aller, además de Hunosa, Renfe, el Principado de Asturias, el Museo del Ferrocarril de Asturias y el Espacio Cultural 1810.
Suscríbete para seguir leyendo
- Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
- Lorena Ferreiro ya tiene nueva casa en Langreo (junto con otras diez familias arrendatarias de pisos de Vipasa rehabilitados): 'Una madre soltera tiene muy difícil acceder a una vivienda, ahora todo irá mejor
- Los ecologistas alegan contra la construcción de una nueva pista en el parque de Redes por su 'gran impacto' ambiental: 'Afectará a especies protegidas y aumentará el riesgo de incendios
- Los guardias civiles lamentan que el cuartel de Mieres se vaya a inaugurar con 'deficiencias
- Riada de ingresos en los negocios de Laviana gracias al Descenso Folklórico del Nalón: 'El impacto ha sido estratosférico
- La carrera por la vida de Carlota Senís, de 4 años, con una grave enfermedad rara: 'Disfrutamos el día a día
- Los vecinos piden al Principado que prohíba un parque de baterías en el Campu la Carrera (Langreo) 'a tan solo 48 metros de la vivienda más cercana
- Ya es oficial: el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres se inaugurará la próxima semana