Abierta la inscripción del concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", que comenzará en octubre
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre
Lucía Hernández
El concurso de tonada "Ciudá de Llangréu" ya ha abierto el plazo de inscripciones para participar en su undécima edición, que se celebrará en el centro audiovisual Cine Felgueroso, en Sama, y con el que colabora LA NUEVA ESPAÑA. El certamen comenzará el 3 de octubre y durará hasta el 19 de diciembre, cuando tendrá lugar la gala de entrega de premios. Las actuaciones serán a las 19.00 horas y la entrada será gratuita. La inscripción está abierta hasta el 30 de septiembre.
El certamen está organizado por la Asociación Amigos de la Toná "Mina la Trechora", en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo, que asegura que su objetivo es la defensa de "nuestros valores culturales y tradicionales de la tonada y de nuestra villa de Sama, con actividades de ocio para sus habitantes".
Categorías
Habrá 50 plazas de participación y los apartados de inscripción serán los siguientes: categoría absoluta masculina y femenina, tonada juvenil "Moza" (de 13 a 22 años) y muestra infantil (menos de 12 años).
Habrá cuatro galas clasificatorias los días 3, 10, 17 y 24 de octubre. Las semifinales se realizarán los días 31 de octubre, y 7 y 14 de noviembre. Las finales serán el 28 de noviembre y 5 de diciembre. El concurso concluirá con una gala de premios final el 19 de diciembre. Además, en las actuaciones los intérpretes podrán contar con el acompañamiento del gaitero Valentín Fuente Álvarez.
Premios
Habrá premios para los 10 primeros clasificados de ambas categorías absolutas: 500 euros para el ganador, 400 euros para el segundo y 300 euros para el tercero, además de trofeos para todos ellos. Para el resto de finalistas, la cantidad de dinero será menor, aunque también recibirán un trofeo. Por otro lado, se entregará el premio especial "Xuacu el de Sama", a la mejor canción de "Xuacu" interpretada en el concurso y con 100 euros como recompensa y trofeo-placa.
En la categoría juvenil "Moza", se darán premios a los tres primeros: 100 euros para el primero (además del Trofeo especial Celso Casal Candanedo), y 75 euros y 60 euros, para el segundo y tercero, además de diploma. Los más pequeños participantes recibirán 50 euros, más un diploma.
Las inscripciones se realizarán al teléfono de contacto 618 124 247 o 618 823 900, además de en la página web del concurso.
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