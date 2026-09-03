El Alcalde de Mieres recibe a las víctimas colombianas de violencia
El regidor muestra su apoyo a los participantes en el programa regional que acogió durante seis meses a personas amenazadas en el país
El Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, recibió este jueves a los participantes en el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia (PAV). Se trata de una iniciativa con más de un cuarto de siglo de trayectoria (26 años), y gracias a la cual se acoge en Asturias durante seis meses a personas defensoras de los Derechos Humanos amenazadas de muerte en Colombia.
El regidor, junto a la Vicealcaldesa, Teresa Iglesias, compartió un rato de charla con estas personas, que en un mes volverá a sus territorios de origen en el Cauca, el Valle, Cartagena, Bogotá, Sur de Bolívar o Piedemonte.
Explicaron los miembros de la plataforma, que en Colombia "además del terremoto reciente, se han acrecentado las violaciones a los derechos esenciales, y se anuncian nuevos retrocesos por parte del nuevo Gobierno en relación a los derechos de los pueblos indígenas y negritudes, de las mujeres, del campesinado o de los colectivos LGTBI".
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