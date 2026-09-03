Aparece una jeringuilla usada en un ascensor de un bloque de viviendas públicas de Moreda en el que los vecinos denuncian que hay un "narcopiso": "Estamos hartos, aquí viven niños pequeños"

Las viviendas en las que se trapichea con droga no son solo un problema de las grandes ciudades. Ni siquiera de villas de tamaño medio, como está ocurriendo en Mieres. Este problema también se está extendiendo a otros núcleos, como es el caso de la localidad allerana de Moreda, donde desde hace meses sufren ruidos y movimientos fuera de lo normal en un piso de un bloque de viviendas de alquiler gestionado por Vipasa. La gota ha colmado el vaso hace unos días, cuando los vecinos se encontraron con una jeringuilla usada en el ascensor. "Estamos hartos, aquí viven niños pequeños", señalaron algunos de los residentes, que sospechan que hay un "narcopiso" en su edificio y denuncian que se encuentran "desamparados" por las autoridades.

Explican los afectados que la pasada semana, al abrir el ascensor, se encontraron con la jeringa usada: "Sabemos que aquí se lleva tiempo trapicheando con drogas y que la gente que viene a comprar usa el portal luego para 'meterse', pero no habíamos llegado a estos extremos". Los vecinos se muestran preocupados, especialmente porque en este portal, "viven niños pequeños y personas mayores, que en cualquier momento podían haber tocado esta jeringuilla, haberse pinchando o que ocurriera cualquier cosa", señalan.

El bloque de viviendas donde se ubica este "narcopiso" está en el barrio de Sotiello, en Moreda, y forma parte de una promoción pública que gestiona el Gobierno del Principado de Asturias a través de Vipasa. "Alguien tiene que tomar cartas en el asunto porque por muchas denuncias que se pongan por no cumplir las normas mínimas de convivencia o por cualquier otra cosa, la administración no hace nada".

Retiración

Más "indignados" y "desamparados" dicen estar los vecinos tras lo ocurrido con el episodio de la jeringuilla. "Llamamos a la Policía Local para que la retirase o para que viniera alguien a retirarla con el equipo de seguridad pertinente, y nos dijeron que no era su competencia", señalan, para agregar que "también llamamos al centro de salud, y a la Guardia Civil, y tampoco nos hicieron caso". Finalmente, explican, fue una patrulla de la Benemérita desplazada desde Oviedo la que puso solución al problema. "Tuvieron que venir de Oviedo, ir a buscar a alguien al ambulatorio, y luego venir para que retirar la jeringuilla con seguridad", apuntan los perjudicados. "No puede ser que estemos así, y que no haya un protocolo para estos casos", denuncian.

La situación de Sotiello se suma a la que se vienen padeciendo durante los últimos años en otros puntos de la comarca, especialmente en Mieres. La proliferación de este tipo de viviendas, ya sea en pisos como ocurre desde hace tres años en la mierense Avenida de Sama, o en casas, donde camellos y consumidores se juntaban en un callejón de la calle Leopoldo Alas, está siendo provocando crispación entre los vecinos.

La gran mayoría entiende la drogadicción como un problema social y de salud, y no culpa de la situación a los adictos en sí. Donde sí que ponen el foco es, por una parte, es en la actuación de las autoridades a la hora de desmantelar estos puntos de menudeo. "La Policía viene siempre, actúa, pero a los dos días los camellos están en la calle", apuntan algunos de los afectados por estas viviendas. Por otro lado, también piden más planes antidroga, y programas de rehabilitación para que "la gente que ha caído en esa lacra de la droga, y que al final no dejan de ser enfermos, puedan salir de él y recuperar su vida".