El Baloncesto Val'Nalón apuesta por nuevos retos: crea un equipo de padres y madres para esta temporada
La Asociación Cultural y Deportiva busca potenciar el deporte en familia tras una pasada campaña "con muchos éxitos"
Lucía Hernández
El equipo de baloncesto langreano, Asociación Cultural y Deportiva (ACD) Val'Nalón, sigue impulsando la práctica el baloncesto en la Cuenca del Nalón con nuevos desafíos. Lo hace con una iniciativa muy especial. El club ha creado un equipo de padres y madres, que llevará "la pasión por el baloncesto a toda la familia", y que se pondrá en marcha de cara al arranque de esta temporada.
Con esta propuesta, el ACD Val'Nalón busca "seguir ampliando la familia del baloncesto", dando a conocer este deporte. Esta es una de las novedades para la nueva temporada, tras una campaña 2025-2026 que se cerró con "un balance extraordinario, que demuestra el alto nivel de sus canteranos". Cinco equipos disputaron las fases de cruces por el título regional, tres de ellos se metieron en la disputa de la "Final Four" y el palmarés se coronó con "dos brillantes subcampeonatos y un meritorio tercer puesto".
Categorías
La entidad cuenta actualmente con un volumen cercano a las 150 fichas y una estructura que abarca un total de 12 equipos, "con representación en absolutamente todas las categorías de formación". Estos incluyen desde los más pequeños de "Babybasket" hasta un equipo Senior Femenino, "referente único de la modalidad federada en el valle". Los resultados demuestran que "el Val'Nalón promueve la formación humana y los valores de equipo por encima del marcador".
El baloncesto en la Cuenca del Nalón goza de "una salud excelente", con un equipo, el langreano, que lleva más de tres décadas de trayectoria y fomento del deporte base, consolidado como "un pilar social y deportivo indiscutible en la comarca". El Val'Nalón abre sus puertas a todo el que quiera formar parte de su historia.
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