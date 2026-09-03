Las charlas "online" dan inicio a la programación de la Feria de Muestras de San Martín

La Feria de Muestras y Expositores (Femex) de San Martín del Rey Aurelio ha iniciado este jueves el ciclo de charlas y encuentros con instituciones, organismos y personalidades que forma parte de la programación de Femex en la semana previa a la celebración de la cita comercial.

La primera jornada comenzó con la presentación de los cortometrajes rodados bajo el título "Zona de confort", de la productora Llaposu Films, con Marino Franco como director, que aborda la salud mental en la sociedad actual y en particular en la adolescencia. Un trabajo que contó con la colaboración de alumnos del Instituto de Educación Secundaria Juan José Calvo Miguel de Sotrondio. En la presentación también estuvo Chema Nieto, psicólogo y médico del SESPA, asesor en el rodaje.

Además de presencialmente en el salón de Plenos del Ayuntamiento, estas charlas pueden seguirse por el canal de Youtube del Consistorio. El programa continuará los siguientes días. Este viernes 4, a las 12.30, habrá una conferencia de Yolanda Calero, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer AECC-Asturias, titulada "El Imperio Contraataca"

El lunes 7 (12.30) será el turno del doctor Jesús García Pérez, con "Niños enganchados, padres desconectados: cómo las pantallas están cambiando la infancia." El miércoles 9 (11.00) habrá una conferencia de Médicos del Mundo, y el jueves 10 (12.30), de la Asociación Esclerosis Múltiple de Asturias y COCEMFE.