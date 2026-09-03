Cientos de personas se concentran ante un edificio "okupado" en Blimea pidiendo su desalojo

Los “okupas” que hace unos días accedieron a un edificio en Blimea, en San Martín del Rey Aurelio, se encontraron este miércoles con un masivo rechazo vecinal. Cientos de personas se concentraron ante lo que era el bar “Manolito Miranda”, en el centro de la localidad en rechazo a la “okupación" del inmueble”. La Policía controló en todo momento la concentración para evitar incidentes.

Concentración vecinal contra la "okupación" de un edificio en Blimea / Cedida a LNE

La manifestación tuvo lugar la tarde-noche del miércoles bajo el lema "Nadie está libre de que le ocurra lo mismo que a nuestros vecinos". Los vecinos buscaban "visibilizar el problema y exigir mayor protección ante este tipo de situaciones".

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Los "okupas" entraron en el bar la semana pasada. El edificio, con vivienda en la planta superior y negocio en la planta baja, está en el centro de Blimea y estaba vacío, ya que los propietarios viven fuera de la localidad. Los vecinos alertaron de lo sucedido y lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional. Según explican en Blimea, los "okupas" intentaron acceder a una vivienda hace unos días en la zona de El Bravial, pero al ser increpados por los vecinos no lograron hacerlo, lo que lleva a pensar que fue cuando se trasladaron al edificio de la carretera general, el de "Manolito Miranda".