Una década de turismo minero: Hunosa celebrará (con música y gastronomía) el décimo aniversario de Fetumi

Hunosa marcaba un hito en el año 2015, con la apertura del pozo Sotón como una mina visitable, ofreciendo así un producto turístico único en el que el visitante podía convertirse en minero por un día en una explotación real. Un proyecto vinculado al turismo industrial y minero, que fue casi el germen para que se avanzase en esa línea por parte de la empresa estatal en su diversificación de actividad. Y fruto de ello nacía hace 10 años Fetumi (Feria de Turismo Minero e Industrial), que comenzó de forma honesta y hoy es un fijo en el calendario del sector. El Sotón acogerá este décimo aniversario los próximos 3 y 4 de octubre, con un programa lleno de actividades.

El Pozo Sotón volverá a convertirse en punto de encuentro para la divulgación del patrimonio industrial. La cita contará con dos jornadas de actividades y combinará las propuestas relacionadas con la memoria minera con música, gastronomía y espacios destinados al público familiar. La feria abrirá sus puertas el sábado 3 de octubre, de 11.00 a 20.00 horas. Entre las actividades programadas figura una exhibición de entibadores, de 12.00 a 13.30 horas, además de visitas guiadas al Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM), que se desarrollarán de 11.30 a 13.00 y de 18.00 a 19.30 horas.

La música también tendrá protagonismo durante la primera jornada. El grupo Girls to the Front ofrecerá un concierto en la sesión vermú, entre las 13.30 y las 15.00 horas. La programación del sábado se completará a las 18.00 horas con un "showcooking", una de las propuestas gastronómicas incluidas en el encuentro.

Acciones

El programa continuará el domingo 4 de octubre, entre las 11.00 y las 17.00 horas. Las visitas guiadas al Centro de Experiencias y Memoria de la Minería tendrán lugar de 11.30 a 13.00 horas, mientras que a las 12.00 horas se celebrará otro "showcooking". La sesión vermú correrá esta vez a cargo de "Silvidos y Gemidos", con una actuación prevista entre las 13.30 y las 15.30 horas.

Fetumi incorporará además durante todo el fin de semana el Economato Gourmet, tercer Mercado Agroalimentario del Territorio Minero. A lo largo de ambas jornadas habrá también "foodtrucks", hinchables infantiles, visitas guiadas y una feria con expositores de turismo industrial y distintas entidades, completando una programación con la que la cita alcanza este año su décima edición.