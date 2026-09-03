La emblemática fiesta de Miravalles, desde el viernes: este es el programa para honrar a la alcaldesa perpetua allerana

Juan Carlos Iglesias, alcalde de Aller, va camino de cumplir sus ocho años de mandato. Pero por mucho que esté en el cargo, nunca llegará a alcanzar a la virgen de Miravalles, considerada "alcaldesa perpetua" de Aller. En la pequeña ermita del núcleo de Soto, cada septiembre se organiza una fiesta para honrar a la patrona, que este año comenzará ya el viernes día 5. La organización ha preparado un intenso programa para todas las edades, que se extenderá, en días alternos, hasta el 11 de este mes.

Las celebraciones se inician ya este viernes, con el día del socio. En el prau de la fiesta, desde las 12.00 horas, habrá una sesión vermú amenizada por Jessy Piñeiro, y el reparto del bollu a los socios. Desde las 15.30 horas, arrancará la comida a base de corderu a la estaca, para la que había que reservar. Y por la tarde, maratón de tute, bingo, y juegos infantiles a partir de las 17.00 horas. La primera de las verbenas, desde las 23.00 horas, la amenizará Dani Parrondo (excantante del grupo "Tekila") y Astur DJ. Además a lo largo de la noche se sortearán 1.000 euros.

El lunes 7 de septiembre, víspera del día grande, también se ha preparado una verbena, que arrancará a las 23.00 horas, con el grupo "Sensación" y con Astur DJ. Como el martes, también habrá un sorteo de 1.000 euros durante la noche.

Romería

La jornada del 8 de septiembre será larga. A las 10.00 horas tendrá lugar el "chupinazu" y un pasacalles protagonizado por la banda "Xurbeo". Una hora más tarde, tendrá lugar la procesión desde la cripta al santuario, y al mediodía, la misa solemne con procesión y puya'l ramu. A las 13.30 horas tendrá lugar la misa rezada, mientras que a las 14.30 horas comenzará la sesión vermú, amenizada por David Payares.

Tras la comida de confraternización que se desarrolla en el prau de la fiesta en Soto, a las 18.00 horas habrá una nueva misa rezada y la procesión del santuario a la cripta para devolver a la virgen de Miravalles a su morada habitual. El colofón a la jornada lo pondrá la verbena, que será desde las 19.00 horas, a cargo del grupo "Ideas" y AsturDJ. Al igual que las noches anteriores, habrá sorteo de 1.000 euros.

Y para cerrar los festejos, que se extienden hasta el día 11, la organización ha contratado a una de las bandas más seguidas de todo el Principado. Se trata del grupo "Tekila", que actuará desde las 23.00 horas, y que estará acompañada de Astur DJ. Se rematará la noche con el reparto de los últimos 1.000 euros, que deja el 4.000 la cantidad que se dará en suerte durante los festejos.