El juzgado frena definitivamente la instalación de un parque de baterías en Sotrondio: está muy cerca de viviendas y del tanatorio

El Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso Administrativo de Oviedo ha dictado una sentencia en la que rechaza la instalación de un parque de baterías eléctricas en el polígono empresarial de La Florida, en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio). El proyecto consistía en la instalación de hasta siete contenedores para albergar baterías de iones de litio. Esto suponía una ocupación total de unos 1.500 metros cuadrados.

Rechazo municipal

El Ayuntamiento de San Martín había acordado en agosto de 2025 “no autorizar la implantación de una planta de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías en la parcela 70 del Polígono Industrial de La Florida”. La empresa recurrió judicialmente esta decisión y este miércoles el juzgado ha desestimado ese recurso.

El equipo de gobierno (PSOE) ha mostrado este jueves su satisfacción por la resolución judicial que respalda el rechazo municipal, compartido por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y el movimiento vecinal, por su impacto medioambiental. El Consistorio sostiene que instalaciones de estas características generan emisiones de gases de efecto invernadero y generan residuos peligrosos, además de demandar un elevado consumo de agua.

El tribunal considera que la resolución del Ayuntamiento “estaba suficientemente motivada y que existían razones urbanísticas objetivas para adoptar la decisión, entre ellas la proximidad de la parcela a viviendas y al tanatorio”, destaca el gobierno local.

Asimismo, “la sentencia si bien reconoce la importancia y el interés público de las instalaciones de almacenamiento energético, deja claro que ese interés no significa que puedan autorizarse en cualquier ubicación. En cada caso deben compatibilizarse los distintos intereses y tenerse en cuenta las condiciones concretas del entorno”, añaden las mismas fuentes municipales.

“Estamos satisfechos porque la justicia avala que el Ayuntamiento actuó defendiendo la legalidad y teniendo en cuenta las características concretas del lugar y las posibles afecciones a su entorno. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que el desarrollo del municipio sea ordenado y compatible con la seguridad, la calidad de vida y las necesidades de nuestros vecinos”, concluye.

El equipo de gobierno considera que esta resolución "refuerza la capacidad del Ayuntamiento para tomar decisiones urbanísticas responsables y atendiendo a la realidad de cada zona del municipio".