Más mierenses podrán pedir ayudas para los gastos de la vivienda: descubre las claves de la convocatoria

El gobierno local de Mieres se pone del lado de las familias con menos recursos. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicaba este miércoles la aprobación definitiva de las bases reguladoras del régimen de concesión de ayudas económicas municipales del Ayuntamiento de Mieres para afrontar obligaciones derivadas de la titularidad de la vivienda habitual. En concreto, explicaron desde el equipo de gobierno, estas bases "se han modificado con el objetivo de ampliar los límites económicos marcados y poder llegar a más personas y familias que lo necesiten".

Las fuentes municipales detallaron que "para una única persona, el tope de ingresos brutos anuales previsto en las nuevas bases, teniendo en cuenta el IPREM, es de 13.020 euros, mientras que con las bases anteriores este estaría marcado en 12.180". En el caso de las unidades de convivencia de dos miembros "el tope estipulado está en 16.800 euros incrementándose con respecto a lo previsto en las bases anteriores, que estaba en 13.020 euros". Un aumento del tope que llega a todas las unidades de convivencia independientemente del número de miembros y que se puede consultar en la documentación publicada en el BOPA.

Objetivo

Desde el Gobierno local explicaron que "estas ayudas tienen como finalidad última apoyar económicamente a personas que residan en el municipio, con escasos recursos para colaborar en los gastos derivados de la titularidad de la misma y el importe de la subvención será como máximo del 95% del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pagado el año anterior a la convocatoria". Tras la publicación de estas bases en el BOPA, el próximo paso será publicar la convocatoria dentro de unas semanas –tienen que pasar 15 días hábiles—e iniciar así todo el procedimiento para conceder estas ayudas que tendrán un presupuesto de 20.000 euros.

Desde el área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias se destaca la importancia de estos cambios en las bases para poder llegar a más personas y familias que lo necesitan y se recuerda que esta convocatoria se enmarca en el compromiso del Gobierno local con la política social. "Queremos apoyar, dentro de nuestras posibilidades y recursos a quienes más lo necesitan con el objetivo de luchar contra la desigualdad y ayudar a las personas y familias que peor lo están pasando", apuntó la edil.