La pequeña Carlota sigue ganando apoyos en su lucha contra la enfermedad rara: Mieres acoge un torneo de baloncesto solidario

El baloncesto y la solidaridad se darán la mano el próximo domingo 13 de septiembre en Mieres. El Parque Jovellanos será escenario desde las 10.00 horas del torneo "3x3 F*ck Cancer", una iniciativa organizada por Baloncesto Villa de Mieres en la que todo lo recaudado se destinará a "El Camino de Carlota", la pequeña mierense de cuatro años que afronta una lucha contra una enfermedad rara, el síndrome de Cockayne tipo B.

La inscripción para el torneo será gratuita, aunque la organización promoverá las aportaciones solidarias para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Para ello, durante la jornada habrá una hucha solidaria en el propio Parque Jovellanos y también se podrán realizar donativos a través de la página web de "El Camino de Carlota".

Categorías

La competición estará abierta a categorías masculinas y femeninas de todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores de 35 años. El programa establece ocho categorías: Baby, benjamín, alevín, infantil, cadete, junior, senior y mayores de 35 años.

Además del carácter deportivo, la cita contará con regalos para todos los participantes, cortesía de Confitería EA, y premios para los ganadores. Los encuentros dispondrán de árbitros de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias (FBPA) y se disputarán en una pista oficial de 3x3 de la FBPA.

La organización también habilita una "Fila 0" para quienes quieran colaborar económicamente sin participar en el torneo, con la posibilidad de realizar la aportación a través de elcaminodecarlota.org. Bajo el lema "Más que un torneo, unimos fuerzas por lo que realmente importa", la jornada busca convertir el baloncesto en vehículo de una causa solidaria, como ya ha hecho en otras ocasiones, especialmente donando fondos para la asociación Galbán, que ayudas a niños con cáncer.

El torneo está organizado por Baloncesto Villa de Mieres y cuenta con la colaboración de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias y la Asociación de Clubes Deportivos de Mieres.