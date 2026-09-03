Los remontes de Pajares, en pretemporada: el Principado aborda las revisiones y mantenimiento de los equipamientos

En el mundo del deporte, las pretemporadas son parte esencial. Y no solo la de los jugadores, también los equipamientos requieren de una puesta a punto para afrontar las campañas. Es el caso de la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares, donde la la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte continúa con la gran inspección y el mantenimiento extraordinario de los remontes. Las actuaciones se concentran en el telesilla de Brañillín, la telecabina "Cuitu negru" y el telesquí del Tubo, con el propósito de reforzar la seguridad de las instalaciones y prolongar su vida útil.

Según detallaron las fuentes, "la próxima fase afectará a la telecabina Cuitu Negru". Los trabajos, que se desarrollarán a partir de la próxima semana consisten en el "acortamiento del cable tractor y la renovación de su empalme". Estas operaciones, informaron desde la administración regional, "obligarán a mantener cerrado el remonte al uso turístico el martes 8 de septiembre y el fin de semana del 12 y 13".

"Esta intervención requiere destensar y retener este cable, preparar la zona de trabajo y renovar el empalme mediante el desplazamiento de sus nudos. Una vez completadas estas tareas, el cable volverá a instalarse en la línea y se realizarán pruebas en vacío y de rodaje", apuntaron los portavoces del gobierno regional, que agregaron que "los trabajos concluirán con una inspección visual y un ensayo magnetográfico a cargo de una empresa especializada, que permitirá comprobar y certificar la situación". La operación sobre la telecabina incluye también las verificaciones funcionales necesarias antes de recuperar el servicio. El programa técnico contempla actuaciones como el control de los elementos mecánicos y eléctricos, los frenos, los sistemas hidráulicos y los dispositivos de seguridad.

Inspección

No solo la telecabina es objeto de mantenimiento. La gran inspección también se desarrolla en el telesilla de Brañillín y comprende "una revisión profunda de sus componentes y sistemas. Los trabajos alcanzan las estaciones, motriz y de retorno, la línea, las pilonas, los balancines, los sistemas de transmisión, los frenos, las centrales hidráulicas, los vehículos y las pinzas".

En concreto, las labores que se realizarán incluyen "el desmontaje, la limpieza y el posterior montaje de elementos mecánicos; la sustitución de ejes, rodamientos, casquillos, tornillería y piezas sometidas a desgaste; el ajuste de los sistemas de frenado y tensión, y el control de las estructuras y soldaduras mediante ensayos no destructivos".

La parte alta de Valgrande-Pajares, con las obras que se están desarrollando actualmente. / LNE

Las fuentes explicaron que "también se revisará la totalidad de las sillas y pinzas, los equipos serán desmontados para comprobar sus elementos móviles y fijos, efectuar los controles dimensionales y funcionales previstos y verificar las uniones entre los brazos, los arcos y los bastidores de los vehículos".

Los trabajos programados comprenden igualmente una actuación en una pilona del telesquí del Tubo. La operación consiste en retirar la pilona y construir una nueva cimentación de hormigón armado. Tras ejecutar las obras, se volverá a montar la estructura, se colocará el cable en los equipos de poleas y se comprobarán la alineación, la línea de seguridad y el dispositivo de parada. Esta intervención permitirá avanzar en la puesta a punto del remonte y en la recuperación de su operatividad.

"La gran inspección forma parte del refuerzo de las labores de conservación de Valgrande-Pajares y se añade al mantenimiento ordinario que se lleva a cabo en el conjunto de los remontes", explicaron desde la Consejería, para asegurar que "las operaciones se ajustan a la normativa europea de seguridad, a los manuales de los fabricantes y a los protocolos de prueba exigidos antes de la puesta en servicio".

"Estas actuaciones permitirán mejorar las garantías técnicas y operativas de la estación y avanzar en las labores de revisión, adecuación y puesta a punto de instalaciones como el telesquí del Tubo, la cinta de debutantes y el remonte de Fuente la Reina", señalaron.

Inversión

Paralelamente se están llevando a cabo las obras de modernización de Valgrande-Pajares, que afronta su último tramo con la licitación, ya en marcha, de las obras del nuevo "telebike" y del sistema de iluminación, por un importe de 9,5 millones. Este contrato completa la segunda y última fase del proyecto y permitirá ampliar la actividad deportiva y turística durante todo el año, habilitar usos nocturnos y mejorar la conexión con el futuro parque de bicicletas. Actualmente, se encuentran muy avanzados el circuito de esquí de fondo y raquetas, los miradores y senderos, las actuaciones de accesibilidad, el bikepark y la recuperación de los espacios verdes afectados por las obras.