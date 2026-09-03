La sanidad, prioridad para Mieres: el gobierno local exige a Salud que refuerce plantillas y reduzca las listas de espera

Si hace un par de días eran los vecinos y asociaciones de Mieres las que ponían el foco en el "deterioro" del sistema sanitario en el municipio, es ahora el gobierno local de Mieres (IU) quien respalda las quejas y alerta de la complicada situación ante la falta de profesionales y el aumento de las listas de espera. Aseguran desde el gobierno local que "llevamos varios meses trasladando nuestra preocupación por las listas de espera en Atención Primaria y especialidades", y exigen a la Consejería de Salud que tome "medidas concretas para reforzar el sistema sanitario público en el municipio".

El Ayuntamiento aseguró que "Mieres es el sexto municipio de Asturias y tiene una población con una media de edad elevada, lo que supone una importante presencia de personas con enfermedades crónicas, que requiere un seguimiento regular y continuado". Además, apuntan que "hay una mayor demanda en determinadas especialidades, que se traduce en una mayor presión para el sistema sanitario".

Los portavoces municipales señalaron que "compartimos el malestar ciudadano que recoge el manifiesto suscrito por muchas de las entidades y colectivos sociales. Al gobierno de Mieres le preocupa especialmente las listas de espera y los tiempos medios de atención en la red de Atención Primaria en los dos centros de salud del casco urbano, también la situación de determinadas especialidades en el Hospital Álvarez-Buylla".

La concejala de Salud y Vicealcaldesa, Teresa Iglesias, recordó que "hemos reclamado a la Consejería que adopte una batería de medidas para reducir los tiempos de espera tanto para consultas de Atención Primaria en los centros de salud como en especialidades y cirugía. Sin olvidarnos de la situación de Salud Mental, tanto para personas adultas como infantil, que requieren un refuerzo claro en Mieres".

Servicios

Para la edil, este último caso es especialmente importante: "La salud mental está estrechamente vinculada con las circunstancias vitales. La precariedad laboral, las dificultades para llegar a final de mes, las limitaciones para conciliar la vida personal y familiar, la crisis de los cuidados (que recaen esencialmente sobre las espaldas de las mujeres, porque la corresponsabilidad en los cuidados sigue siendo una asignatura pendiente)… son factores que impactan de lleno en las personas", dijo. Y agregó: "las circunstancias sociales provocan situaciones de crisis en las personas, no es un problema individual, es un problema colectivo".

La portavoz del gobierno mierense aseguró que "estos son algunos de los asuntos que llevamos tiempo trabajando con los y las responsables de la Consejería de Salud pero también estamos muy pendientes de la cartera de servicios que ofrecerán los diferentes centros de salud y consultorios periféricos tras la reordenación del mapa sanitario". "Nuestro objetivo es que el municipio cuente con una oferta de servicios sanitarios adecuados a las demandas y necesidades de la población, ofreciendo una cobertura adecuada en el conjunto del territorio", subrayó Iglesias.

Por último, fuentes municipales señalaron que "otro de los asuntos que configuran la agenda sanitaria del gobierno de Mieres es el plan de inversiones sanitarias para los próximos años, para garantizar las mejoras que requiere nuestra red de salud en el municipio".