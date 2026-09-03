Tregua entre El Carbayu y el Ayuntamiento para que Langreo celebre las fiestas en honor a su patrona

Por si alguien lo dudaba, habrá fiestas de El Carbayu. Langreo celebrará a su patrona los próximos 7 y 8 de septiembre. El presidente de la Sociedad de Festejos, Julio González, y el Alcalde, Roberto García (IU) sellaron este jueves una tregua en las últimas desavenencias entre la organización y el Consistorio. Lo hicieron con un apretón de manos después de la presentación oficial de la fiesta en el salón de Plenos.

Presentación de las fiestas de El Carbayu en el Ayuntamiento de Langreo / D. O.

Sin licencia pero con buena voluntad

El enfrentamiento se centra en la concesión de la licencia municipal para celebrar los actos en el entorno de la ermita. El Ayuntamiento reclamó un mapa topográfico a escala de la zona y la Sociedad de Festejos aseguró que no lo entregaría. Durante la presentación del programa festivo Julio González reconoció que "a día de hoy no tenemos licencia" pero matizó que "nos consta la buena voluntad del Ayuntamiento y nos dijeron que no va a haber ningún problema". En ese punto el Alcalde subrayó que "es un trámite administrativo que se cumplirá en tiempo y forma" y defendió que "el Ayuntamiento ha dicho desde el primer día que las fiestas se van a celebrar, que no se va a suspender absolutamente nada y que tienen toda nuestra apoyo para poder celebrarlas".

Desde Festejos se avanzó que "la carpa se montará el sábado y tenemos toda la esperanza del mundo en tener la licencia en la mano antes del día 7" y González quiso agradecer los"infinitos mensajes" de apoyo que la directiva ha recibido en los últimos días.

El éxito de la novena

En lo que sí coincidieron los dos es en la recuperación de la novena, en que cada año acuden más fieles. "Hay más gente que sube tanto por las mañanas como por la tarde", explicó el Alcalde. El presidente de Festejos de El Carbayu señaló que "este año está habiendo mucha gente joven".

También subrayaron ambos la necesidad de cumplir con las normas de aparcamiento. Julio González pidió que no se bloquee la carretera de acceso a El Carbayu "porque algunos coches mal aparcados pueden impedir el paso de los autobuses, como ocurrió el año pasado, y eso acaba con la fiesta". González reclamó "una solución". En ese punto el Alcalde también pidió civismo a los conductores porque, además, "si aparcan mal les va a llevar el coche la grúa". Entonces se produjo un pequeño desencuentro al decir González que el año pasado no había aparecido la grúa municipal y el Alcalde asegurar que sí.

De todos modos, el regidor mostró su deseo de "poder disfrutar de unos buenos días, que el tiempo nos acompañe, y poder tener una gran celebración en la plaza de la ermita y la procesión en honor de la Virgen de El Carbayu".

Programa festivo

El próximo lunes día 7 los vecinos de El Carbayu visitarán Pampiedra, en el valle de Samuño, para rendir homenaje a los canteros y a las 13.00 horas de encenderá el "barrenazu" que dará comienzo a las fiestas. Será el primer día festivo y con verbena en El Carbayu.

El día grande, el 8 de septiembre, arrancará a las 11.30 horas con la diana floreada y la bendición del ramu acompañada por el "Grupo Reija", dando paso a las 11.45 horas a la lectura del pregón a cargo de Ramón Secades, Presidente del San Esteban de Ciañu Club de Fútbol, y al nombramiento de Langreano de Honor 2026 al músico Marino Díaz Díaz. A las 13.00 horas se oficiará la misa cantada por la Agrupación "Sociedad Coral Maestro Lozano", seguida por la procesión de la Virgen de El Carbayu, acompañada por la "Banda Gaites Conceyu Llangreu", la "Banda de Música de Langreo" y el "Grupo Reija".

A las 15.00 horas se disfrutará de la comida de campu animada por "La Charanga Picante" de Gijón. La tarde continuará a las 17.00 horas con la actuación del "Grupo Reija"; a las 17.45 horas con la puya'l ramu; a las 18.00 horas habrá actuación de Mina Longo; a las 18.45 horas se jugará al "bingu llocu" y a las 20.00 horas actuará el "Trío Nostalgias". Las celebraciones concluirán con una gran verbena que arrancará a las 22.30 horas con "DJ Vas Bailar" y segirá con la "Orquesta Fania Blanca Show".