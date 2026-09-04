Asturias sigue a la cabeza de las tendencias suicidas en España: el Teléfono de la Esperanza recibió 3.307 llamadas de la región en seis meses

Hablar del suicidio siempre es hablar de un tema que parece tabú. Pero la realidad es que afecta a miles de personas al año, y pese a que los datos aún no están cerrados, en Asturias, la cifra de víctimas es porcentualmente la más alta de España. Por ello, la labor de organismos y colectivos como el Teléfono de la Esperanza se hace capital. Un servicio que en el Principado recibió en el primer semestre del año 3.307 llamadas pidiendo ayuda. Mieres acogió este miércoles la presentación de los actos con motivo del día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), que se desarrollarán en la región durante los próximos días y que en la cabecera del Caudal tendrán un acto el domingo, 6 de septiembre.

Bajo el lema "Cuando solo ves... Nada" el Teléfono de la Esperanza lanza una nueva campaña con el objetivo de poner sobre la mesa dos realidades. Tal y como explicó Ladis García, presidenta del colectivo en Asturias, "hay que tratar de que la gente se de cuenta de la importancia de hablar y verbalizar los problemas", algo que te puede llevar a desterrar las ideas suicidas. También puso el foco en el entorno de las personas que atraviesan estos problemas: "A veces el entorno no ve nada, y es necesario aprender a escuchar".

Entre los mitos y realidades que se desmentirán o reafirmarán en la mesa informativa que se desarrollará el próximo domingo en Mieres, el Teléfono de la Esperanza ha listado varias. Entre esos mitos, llama la atención que hay una creencia popular de que si a una persona se le pregunta si está pensando en suicidarse, se le está dando la idea de hacerlo. "Preguntar de forma directa y hablar directamente permite que la persona exprese lo que vive y favorece la ayuda", señalan desde el Teléfono de la Esperanza.

Otros mitos a desmetir, por ejemplo, son que "quienes dicen que se quieren suicidar solo quieren llamar la atención", que todos los suicidas "tienen un trastorno mental" o que "solo personal especializado puede ayudar en una crisis suicidas". Estos tres dogmas están fuertemente arraigados, pero la realidad es que ninguno de ellos es cierto, y es lo que desde el Teléfono de la Esperanza van a intentar aclarar el domingo en Mieres.

Las cifras

Durante la presentación de los actos del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, los responsables del Teléfono de la Esperanza, apadrinados por la Vicealcaldesa de Mieres, Teresa Iglesias, pusieron también sobre la mesa varios datos a nivel regional y nacional. En el caso de Asturias, la asociación recibió en el año 2025 casi 9.500 llamadas, con un porcentaje muy elevado con temática suicida o autolesiva. Y en el primer semestre del presente año, se han recibido 3.307 llamadas pidiendo ayuda, y en 173 de los casos existía un riesgo de conducta suicida.

A nivel nacional, las cifras son impactantes. Hasta junio se recibieron casi 88.000 peticiones de ayuda. Una cifra muy similar a la del año anterior, si bien lo alarmante es el incremento en las llamadas relacionadas con la demanda de ayuda de personas con conducta suicida, cuyo aumento ha sido del 10,6%.

El número del Teléfono de la Esperanza, tecleado en un dispositivo móvil. / A. Velasco

Recurso

"El objetivo final de la campaña es subrayar que hablar del suicido de forma cuidadosa no incita, si no que lo importante es que ofrecer un espacio de escucha sin juicio y que la personas en problemas se sienta segura para pedir ayuda", señalaron los responsables del Teléfono de la Esperanza.

En este sentido, recordaron que el colectivo ofrece atención los 365 días del año y las 24 horas del día de forma gratuita y confidencial a través del número 717.003.717. Además, también se ha creado el Chat de la Esperanza, un canal que además está siendo muy utilizado por los jóvenes, incluso por menores de edad, que suponen casi un 30% de las consultas recibidas por esta vía.

Programación

Los actos programados por el Teléfono de la Esperanza arrancarán este viernes, 4 de septiembre con una conferencia en el CMI L’Arena de Gijón. La citá será a las 19:00 horas, y lleva por título "Comprender el sufrimiento suicida: mitos y realidades para una prevención eficaz", a cargo de Juan Manuel García Haro, psicólogo con amplia trayectoria en prevención, intervención y posvención en conducta suicida.

El domingo tendrá lugar el acto de Mieres, donde desde entre las 10.30 horas y las 14.30 horas, en el entorno del mercado semanal, se colocará una mesa informativa sobre y se llevará acabo un mural participativo sobre mitos y realidades del suicidio.

El próximo miércoles, el Club de Prensa de LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo, acogerá la conferencia "Suicidio, hablamos de Esperanza,". Será a las 19.30 horas, a cargo de Daniel López García, psicólogo sanitario y voluntario del teléfono.

Y el jueves, la plaza de la Escandalera en Oviedo acogerá una mesa informativa igual que la que se pondrá en marcha en Mieres. Además, habrá "zumba en la calle", con dos clases gratuitas a las 11.00 y las 18.30 horas gracias a la colaboración del gimnasio "Supera Oviedo".