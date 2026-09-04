Luis Castaño, premio “Langreanos en el mundo”: “Mi máxima satisfacción es haber traído al valle del Nalón el proyecto para detectar diabetes infantil”
El doctor extiende a su comarca natal una investigación para evitar que los niños desarrollen la enfermedad
Cruz Roja celebra la Distinción Solidaria "Falo Cadenas 2026", "porque reconoce a todos los voluntarios que trabajan por los langreanos"
Luis Castaño, nació en Langreo en 1956 y se crio en Sama. Estudió Medicina en Oviedo y se especializó en pediatría en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Se doctoró en 1991 en la Universidad del País Vasco y ese mismo año ya logró la plaza de médico adjunto en la Unidad de Investigación-Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Cruces (Vizcaya).
Diabetes infantil
Ha tenido una fructífera y larga carrera investigadora y en los últimos meses ha logrado la que asegura es su “mayor satisfacción” profesional, aunque también personal. El año pasado Castaño puso en marcha en Bilbao un proyecto piloto de investigación sobre diabetes tipo 1 en niños. Participaron más de 6.000 pacientes. Ahora lo ha extendido a la comarca del Nalón. “Todos los viernes recibo muestras de los centros de salud desde Riaño hasta Laviana y trabajo con los pediatras y endocrinos del Hospital Valle del Nalón”, explicó orgulloso. “No puede haber mayor satisfacción que llevar un proyecto así, único en España, a tu tierra, no a ciudades como Oviedo o Gijón, sino a Langreo”, insistió. El ensayo tiene por objetivo que esos niños no desarrollen diabetes, “si se detecta con suficiente tiempo hay medicamentos que les pueden evitar depender de pincharse insulina toda su vida”. “No hay mayor satisfacción que poder desarrollar este proyecto con los niños del sitio donde nací”, insistió.
Toda esa carrera y esa querencia por su concejo natal culminó este viernes con la entrega del premio “Langreanos en el mundo 2026”. En realidad, el jurado que se lo concedió el pasado mes de mayo desconocía que Castaño hubiese ampliado su proyecto de diabetes infantil al valle del Nalón. El propio alcalde de Langreo, Roberto García, integrante del jurado, reconoció que no lo sabía cuando el premiado lo explicó antes de la entrega en una recepción municipal, "así que hemos acertado de pleno, por toda su trayectoria y por su compromiso con nuestra tierra”, celebró.
Cruz Roja
Los premios de la asociación “Langreanos en el mundo”, han distinguido este año no solo a langreanos que destacan por su trayectoria y sus aportaciones a la sociedad, también lo han hecho a quienes actúan directamente por el bienestar de las personas en el valle del Nalón. Si las investigaciones del doctor Castaño afectarán directamente a los niños de la comarca, la Distinción Solidaria “Falo Cadenas 2026” fue para la asamblea local de Cruz Roja en Langreo. Avelino Mariño, responsable de la organización en el concejo, se reconoció emocionado, “porque el 99 por ciento de los trabajadores y voluntarios de nuestra agrupación son de Langreo y trabajan para los vecinos de Langreo”.
Cruz Roja tiene en la actualidad un centenar de socios y unos 70 voluntarios en el concejo. Sus principales objetivos a corto y medio plazo son, por un lado, “trabajar con las personas mayores y vulnerables”, y por otro, “poner en marcha un proyecto sobre la soledad no deseada”. A eso se suma el trabajo con migrantes, de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad, o su implicación con la infancia. Próximamente, Cruz Roja quiere instruir a todos los vecinos de Langreo sobre cómo actuar ante una emergencia “en esos primeros momentos antes de que lleguen precisamente los servicios de emergencia, queremos que todos los langreanos sepan cómo tienen que reaccionar y qué tienen que hacer”.
Para Mariño, “ya recompensa mucho la labor de voluntariado y el trabajo con el resto de los compañeros de la asamblea local de Cruz Roja, pero recibir un premio como este es muy gratificante”.
La defensa del Alcalde
El galardón a Cruz Roja sirvió para que el alcalde hiciese una encendida defensa de la organización frente a los ataques que los voluntarios han sufrido en Ceuta por ayudar a los migrantes. “Ya que Cruz Roja, por su forma de actuar, no lo va a decir públicamente, lo voy a hacer yo, porque no podemos estar callados”, comenzó Roberto García, para a continuación denunciar “cómo se ha vilipendiado y humillado a la organización en los últimos días”. “Si queremos que nuestra sociedad tenga un rostro amable tenemos que defender a Cruz Roja”, arengó el alcalde, que entiende que lo que ha ocurrido “es un ataque a una forma de entender la vida” y que “por mucho que se arremeta contra ellos, los voluntarios de Cruz Roja van a seguir ayudando a las personas, aunque se quiten el chaleco”.
Por su parte, el presidente de “Langreanos en el mundo”, el empresario Jesús Flórez, que accedió al cargo el pasado mes de noviembre recalcó que el objetivo tanto de los premios como de la organización es “potenciar las grandes cualidades humanas de los langreanos”.
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