Medio millón para mejorar el abastecimiento de agua: Cadasa licita las obras de mejora en la potabilizadora de Rioseco, el "grifo de Asturias"
Las estación de tratamiento del parque de Redes suministra el 97,6% del agua del Consorcio
El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha sacado a concurso público, por 506.767 euros, las obras de reparación de dos unidades de filtración de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Rioseco, una actuación dirigida "a conservar y mejorar una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua en Asturias". El plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas estará abierto hasta el próximo 22 de septiembre.
Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución previsto de diez meses y permitirán, según explicaron desde Cadasa, "mantener en óptimas condiciones de funcionamiento dos de las unidades de filtración de la planta, elementos fundamentales dentro del proceso de potabilización del agua". De toda el agua proporcionada por Cadasa, el 97,6% sale de la potabilizadora de Rioseco, en el parque natural de Redes.
Consumo de agua
Del agua que proporcionan los dos municipios de Redes, Sobrescobio y Caso, que conjuntamente apenas sobrepasan los 2.500 vecinos, se da de beber a toda la zona centro de la región, prácticamente 800.000 asturianos. No en vano, se llama al alto Nalón «el grifo de Asturias». De la potabilizadora de Comillera, situada al pie del embalse de Rioseco –y que toma su agua de esta presa y de la de Tanes, aguas arriba– salieron el pasado año 56.652.400 metros cúbicos de agua.
Fueron 1.189.145 más que en el ejercicio anterior, el equivalente a 475 piscinas olímpicas más. El 2,4% del agua restante que proporciona Cadasa a sus municipios consorciados sale del embalse de Arbón, en el occidente de la región. En once años, el consumo de agua potabilizada ha aumentado en Asturias de 50,89 a 58 millones de metros cúbicos, es decir, un 14%. Solo en 2025 el crecimiento fue del 2,7% (600 piscinas olímpicas).
Desde que Cadasa elabora sus informes anuales, al frente de los consumos industriales –y del general– siempre ha estado la empresa Arcelor. Con 13.970.832 metros cúbicos recibidos, su consumo de agua equivale al de más de 5.500 piscinas olímpicas. Además, este consumo se aumentó en 442.432 metros cúbicos. Otras industrias que son grandes consumidoras son Asturiana de Zinc (2 millones), Central Lechera (1,16) y Dupont (1,07 millones).
Consumo doméstico
En cuanto al consumo doméstico, el municipio más poblado de Asturias, Gijón, es el mayor consumidor. Este Ayuntamiento, además, complementa su abastecimiento con otra traída de agua procedente del parque natural de Redes, la de Los Arrudos, en el entorno de Caleao (Caso). El consumo gijonés se redujo este ejercicio en 1,4 millones de metros cúbicos
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