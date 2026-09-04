Mieres, para todos los paladares: La Mayacina acoge un festival de cerveza y la plaza sidrera de Requejo, sus fiestas

Quien este fin de semana decida salir de Mieres no lo hará por falta de alternativas de ocio. Y es que desde hoy, viernes, el parque Aníbal Vázquez de La Mayacina acoge la primera edición del "Mieres Beer Fest", un festival de cerveza artesana que contará con diversas atracciones paralelas. También el barrio mierense de Requejo, y concretamente su emblemática plaza sidrera, celebra sus fiestas, que se iniciarán este sábado y que continuarán el lunes y el martes.

En el caso del festival de la cerveza, la inaguración será a las 19.00 horas de hoy viernes. Durante la mañana, los participantes y organización se iban colocando ya en las calles aledañas al parque para tenerlo todo listo para ese momento. A las 20.00 horas habrá un taller infantil, y a las 22.00 horas el concierto del grupo "Plan de fuga".

El sábado, la actividad se dividirá entre La Mayacina y Requejo. En la primera ubicación, la fiesta arrancará a las 13.00 horas con la apertura de las carpas de los productores, más de media docena, que a las 14.00 horas vivirán una sesión "Beer-mú". Por la tarde, desde las 18.00 horas habrá dos talleres infantiles. La música la pondrá, a las 22.00 horas, "Ruido Rosa", cerrándose el festival a la 1.00 horas.

Dj Masid, en una actuación en la plaza de Requejo. / A. Velasco

Precisamente el sábado también será el primer día de fiesta en Requejo. Y se ha programado una verbena a cargo de DJ Masid, todo un clásico en las fiestas mierenses y que cada año pone a bailar a la plaza sidrera. La actuación será entre las 23.00 y las 2.30 horas.

Concurso

El domingo se cerrará el festival de la Cerveza. A las 13.00 horas abrirán los puestos, pero la actividad se concentrará por la tarde. A las 17.30 habrá un nuevo taller infantil, y a las 20.00 horas el concierto de "Whiskey Kiss". Desde las 21.00 se celebrarán tres concursos: a la mejor etiqueta, a la mejor cerveza y a la mejor foodtruck del festival. La clausura, tras la entrega de premios, será a las 22.30 horas.

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Y ya entrados en la próxima semana, será el barrio de Requejo el que asuma todo el protagonismo. El lunes noche habrá una nueva verbena, a cargo del dúo "Reflejos", que se subirán al escenario montado en la plaza. Y el martes será el día grande, con el reparto del bollu y dos actuaciones musicales. Por un lado, el grupo de baile "Ruxidera", y por el otro, de 13.30 a 16.00 horas, el grupo "Spoiler".