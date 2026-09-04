Las obras en el Nalón a su paso por Lada, Langreo, convertirán en zonas verdes 56.000 metros cuadrados de terreno

Las obras de renaturalización de las orillas del río Nalón a la altura de la ya extinta térmica de Lada, permitirán recuperar 56.000 metros cuadrados de terrenos, hasta ahora industriales, para convertirlos en zonas verdes. El proyecto, ya en marcha, contempla actuar sobre un kilómetro de cauce del río con obras de restauración hidráulica, morfológica y ambiental.

La actuación está siendo desarrollada por la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que dirige Alejandro Calvo, y supone una inversión de más de 8,3 millones de euros con cargo al Fondo de Transición Justa. Inicialmente, existía el compromiso de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico asumiría el pago de las obras, pero la prórroga del presupuesto estatal frenó el proyecto. El pasado verano apareció una vía de financiación alternativa, debido a la fallida ampliación del centro tecnológico de El Entrego. La licitación de este proyecto quedó desierta y los 10 millones de euros del proyecto, con cargo a los fondos mineros, corrían el riesgo de desaparecer si la obra no estaba concluida en marzo de 2026. El Principado «redimensionó» el proyecto y planificó un edificio más pequeño, de 1,8 millones. Al mismo tiempo, adelantó que destinaría el dinero restante, algo más de 8 millones de euros, a la rehabilitación y adecuación del río Nalón a su paso por Lada.

El alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, primero por la izquierda, junto al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, y responsables de la obra, en los terrenos en los que se está trabajando. / Consejería de Movilidad

Sendas verdes y una pasarela peatonal

El proyecto, explican desde la Consejería, “contempla la renaturalización de las márgenes y del espacio inundable, la creación de nuevas zonas ajardinadas y la recuperación de espacios degradados, además de mejorar la conexión peatonal mediante sendas y una nueva pasarela sobre el Nalón que conectará el paseo fluvial con La Felguera”, un paseo que ya conecta Puente d'Arcu (Laviana) con Lada (Langreo), a lo largo de más de veinte kilómetros. El objetivo es “transformar un espacio vinculado durante décadas a la actividad industrial en un nuevo entorno natural, accesible y para el disfrute de la ciudadanía, recuperando el río y mejorando la integración ambiental y paisajística de esta zona de Langreo”.

Espacio inundable

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha sido el organismo encargado de elaborar un proyecto de obra que como señalaron fuentes ministeriales tiene varios objetivos, pero uno de los principales es de aumentar la seguridad en la zona, "ya que permitirá reducir la peligrosidad y el riesgo de inundación de las áreas cercanas". "Se renaturalizará el espacio inundable en la margen izquierda, creando un entorno ajardinado con sendas peatonales que formará parte del corredor natural del río Nalón, actualmente considerado uno de los tramos más alterados de la red hidrográfica asturiana".

Desde el Ministerio subrayaron que el proyecto "está especialmente orientado a impulsar nueva actividad económica e industrial que genere empleo y contribuya a una transición justa ante el fin de la actividad del carbón". De esta forma, "se aprovechará parte del material excedentario del cauce para acondicionar la margen derecha que ocupa Nitrastur, para su próxima urbanización y emplazamiento de la Plataforma Logística Asturiana Sociosanitaria promovida por el Gobierno del Principado de Asturias".

Este es uno de los grandes proyectos de mejora urbana y paisajística de la comarca del Nalón. Esta obra permitirá culminar el paseo fluvial que actualmente ya conecta Lada con Puente d’Arcu, en Laviana. Se completará, de esta forma, un recorrido de más de veinte kilómetros siguiendo el cauce del río Nalón, como eje vertebrador de la comarca. En algunos puntos de ese trazado, ese paseo fluvial está acondicionado en ambas márgenes de río y, en otras partes, forma parte de parques y espacios urbanos diferenciados.