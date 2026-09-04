Las obras en el Nalón a su paso por Lada, Langreo, convertirán en zonas verdes 56.000 metros cuadrados de terreno
Los trabajos, con un presupuesto de 8,3 millones y ya en marcha, ampliarán la senda fluvial que empieza en Langreo y llega hasta Puente d'Arcu, en Laviana
Las obras de renaturalización de las orillas del río Nalón a la altura de la ya extinta térmica de Lada, permitirán recuperar 56.000 metros cuadrados de terrenos, hasta ahora industriales, para convertirlos en zonas verdes. El proyecto, ya en marcha, contempla actuar sobre un kilómetro de cauce del río con obras de restauración hidráulica, morfológica y ambiental.
La actuación está siendo desarrollada por la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que dirige Alejandro Calvo, y supone una inversión de más de 8,3 millones de euros con cargo al Fondo de Transición Justa. Inicialmente, existía el compromiso de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico asumiría el pago de las obras, pero la prórroga del presupuesto estatal frenó el proyecto. El pasado verano apareció una vía de financiación alternativa, debido a la fallida ampliación del centro tecnológico de El Entrego. La licitación de este proyecto quedó desierta y los 10 millones de euros del proyecto, con cargo a los fondos mineros, corrían el riesgo de desaparecer si la obra no estaba concluida en marzo de 2026. El Principado «redimensionó» el proyecto y planificó un edificio más pequeño, de 1,8 millones. Al mismo tiempo, adelantó que destinaría el dinero restante, algo más de 8 millones de euros, a la rehabilitación y adecuación del río Nalón a su paso por Lada.
Sendas verdes y una pasarela peatonal
El proyecto, explican desde la Consejería, “contempla la renaturalización de las márgenes y del espacio inundable, la creación de nuevas zonas ajardinadas y la recuperación de espacios degradados, además de mejorar la conexión peatonal mediante sendas y una nueva pasarela sobre el Nalón que conectará el paseo fluvial con La Felguera”, un paseo que ya conecta Puente d'Arcu (Laviana) con Lada (Langreo), a lo largo de más de veinte kilómetros. El objetivo es “transformar un espacio vinculado durante décadas a la actividad industrial en un nuevo entorno natural, accesible y para el disfrute de la ciudadanía, recuperando el río y mejorando la integración ambiental y paisajística de esta zona de Langreo”.
Espacio inundable
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha sido el organismo encargado de elaborar un proyecto de obra que como señalaron fuentes ministeriales tiene varios objetivos, pero uno de los principales es de aumentar la seguridad en la zona, "ya que permitirá reducir la peligrosidad y el riesgo de inundación de las áreas cercanas". "Se renaturalizará el espacio inundable en la margen izquierda, creando un entorno ajardinado con sendas peatonales que formará parte del corredor natural del río Nalón, actualmente considerado uno de los tramos más alterados de la red hidrográfica asturiana".
Desde el Ministerio subrayaron que el proyecto "está especialmente orientado a impulsar nueva actividad económica e industrial que genere empleo y contribuya a una transición justa ante el fin de la actividad del carbón". De esta forma, "se aprovechará parte del material excedentario del cauce para acondicionar la margen derecha que ocupa Nitrastur, para su próxima urbanización y emplazamiento de la Plataforma Logística Asturiana Sociosanitaria promovida por el Gobierno del Principado de Asturias".
Este es uno de los grandes proyectos de mejora urbana y paisajística de la comarca del Nalón. Esta obra permitirá culminar el paseo fluvial que actualmente ya conecta Lada con Puente d’Arcu, en Laviana. Se completará, de esta forma, un recorrido de más de veinte kilómetros siguiendo el cauce del río Nalón, como eje vertebrador de la comarca. En algunos puntos de ese trazado, ese paseo fluvial está acondicionado en ambas márgenes de río y, en otras partes, forma parte de parques y espacios urbanos diferenciados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lorena Ferreiro ya tiene nueva casa en Langreo (junto con otras diez familias arrendatarias de pisos de Vipasa rehabilitados): 'Una madre soltera tiene muy difícil acceder a una vivienda, ahora todo irá mejor
- Los guardias civiles lamentan que el cuartel de Mieres se vaya a inaugurar con 'deficiencias
- (Muchos) viajeros al tren histórico del Caudal: el convoy 'Aníbal Vázquez' agota las entradas en media hora y ya cuenta con lista de espera
- Tensión en Langreo entre los manifestantes de dos concentraciones de ideología opuesta por la crisis migratoria de Ceuta
- Los ganaderos exigen al Principado 'quitar' los 'cuatro lobos' que hay en el Llosorio: 'Ya no queda ninguna cabra y el monte bajo está dejándonos sin pastizales
- La carrera por la vida de Carlota Senís, de 4 años, con una grave enfermedad rara: 'Disfrutamos el día a día
- Ya es oficial: el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres se inaugurará la próxima semana
- El río Caudal hace a Asturias campeona nacional de pesca con mosca en una prueba que reunió a 70 participantes de once comunidades autónomas