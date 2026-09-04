El PSOE ya tiene candidato para intentar recuperar la Alcaldía de Mieres: Roberto Ardura encabezará la lista de los socialistas

El PSOE de Mieres quiere dar un golpe de efecto de cara a las elecciones de 2027. La Agrupación Socialista Mierense ha anunciado este viernes que Roberto Ardura, conocido comerciante del concejo, se ha registrado como precandidato a liderar la lista socialista a la Alcaldía. Se trata de una formalidad, ya que no se espera, salvo sorpresa de última hora, que haya más candidatos en un proceso que terminará el próximo lunes.

En un escueto comunicado, los socialistas informaron de que "Ardura, conocido comerciante mierense de 66 años, ha presentado esta mañana su candidatura para encabezar la lista del PSOE de Mieres para las elecciones municipales de mayo de 2027; todo ello dentro del proceso de primarias que se ha abierto hoy, día 4 de septiembre, en la agrupación municipal socialista". El presidente de la Asociación "Ye Mieres" y expresidente del Caudal Deportivo no está afiliado al PSOE, e irá como independiente, con el aval de la dirección del partido en el concejo. Según ha podido saber este diario, las conversaciones para que diera el paso llevan produciéndose durante los últimos meses, y finalmente han fructificado en una candidatura con la que el PSOE pretende recuperar el terreno perdido desde 2011.

Roberto Ardura Espín (Mieres, 1960) lleva más de cuatro décadas en el negocio familiar, una zapatería. Defensor a ultranza del municipio de Mieres, presidió el equipo de fútbol del Caudal Deportivo durante una década, entre 2010 y 2019, logrando con el equipo mierense notables éxitos, como el ascenso a la antigua Segunda División B, y la participación en la fase de Ascenso a Segunda División, en una de las mejores temporadas que se recuerdan en el Hermanos Antuña.

Su inquietud, y también las diferencias, con la Unión de Comerciantes del Caudal, le llevó a fundar tras la pandemia la asociación de comerciantes "Ye Mieres", un colectivo que ha ido creciendo en socios y que defiende las potencialidades del municipio y de su comercio local. Entre sus máximas aspiraciones está la renovación integral de la plaza de Abastos, que ven como un equipamiento con el máximo potencial.

En los últimos tiempos era habitual ver a Roberto Ardura en distintos actos que se llevaban a cabo en Mieres. Así, participó en las últimas manifestaciones contra los narcopisos, o estuvo presente en diferentes eventos organizados tanto por el Ayuntamiento de Mieres como por otras entidades.

El próximo lunes, si no hay una candidatura alternativa de última hora, Ardura será refrendado por la Agrupación Socialista de Mieres como su candidato a la Alcaldía, buscando un golpe de efecto que le haga recuperar el paso electoral. Los fracasos de las últimas citas electorales municipales tras la irrupción de Aníbal Vázquez en política, han hecho que los socialistas se hayan quedado incluso por debajo del PP en votos, pasando de tener la Alcaldía en 2010 a ser la tercera fuerza en 2023.