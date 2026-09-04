Talleres del Conde acogerá un gran festival de la escena pop-rock asturiana
La cita, los días 6 y 7 de noviembre con acceso gratuito, reunirá a bandas veteranas y noveles con cantautores y pinchadiscos
“Dar la importancia que tienen a las bandas asturianas”, ese es el objetivo del festival “A la primera” que se celebrará en Talleres del Conde, en Langreo, los próximos 6 y 7 de noviembre. Jesús Cienfuegos, promotor de la cita, lo presentó este viernes en el Ayuntamiento junto a la concejala de Hacienda, Marina Casero, que está al frente del nuevo equipamiento cultural. Cienfuegos insistió en que “pocos ayuntamientos asturianos apuestan de esta forma por grupos de la región que hagan canciones propias”.
Así, en el escenario de Talleres estarán el viernes 6 de noviembre “Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos”, “Ritmo Vudú”, “Fer Espina & The Riders”, “Alto Volto”, “El Malo y los demonios del Burlesque” e “Indocentes”. Todos ellos forman parte del disco “A la primera. 13 rue del Burlesque”, editado por el Cienfuegos y en el que se rinde tributo al añorado radiofonista Alberto Toyos. En ese vinilo cada grupo reinterpreta canciones de uno de los otros, y eso es lo que sonará en Talleres.
Un disco con seis bandas
Todo nació en la barra de un bar cuando dos músicos se retaron a tocar uno las canciones del otro. Cienfuegos echó más gasolina (o licor de alta graduación) al fuego y todo acabó convirtiéndose en un cuidado vinilo color rojo y una carpeta que simula el 13 de la Rue del Percebe. La presentación del disco tuvo lugar en el Kuivi de Oviedo y reunió a más de 400 personas que pagaron entrada. El éxito llevó a las bandas y al promotor a plantearse repetir la experiencia y ahora lo hará en Langreo, donde el acceso será gratuito.
Pero el festival no acaba ahí. Al día siguiente, el sábado 7 de noviembre la música seguirá. El cartel de ese día aún no está cerrado aunque el promotor adelantó que habrá una sesión vermut con cantautores y cantautoras asturianas, una pinchada en vinilo y ya por la noche un homenaje a una mítica formación asturiana. “El sábado habrá una mezcla de jóvenes y veteranos, pero ya os puedo adelantar que uno de los músicos ha estado nominado a los Grammy latinos”, avanzó Cienfuegos.
Por su parte, Marina Casero, destacó la apuesta por la música asturiana, “porque queremos que Talleres del Conde sea un espacio para la cultura que se hace en Asturias”.
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