Turón ya busca el pote perfecto: abiertas las inscripciones al concurso de este tradicional manjar asturiano

Pocos son los asturianos a los que alguna vez no se nos haya cuestionado con una pregunta gastronómica: "¿Tú yes más de pote o de fabada?". En Turón lo tienen claro, y por ello el valle mierense cuenta con el concurso decano alrededor de esta tradicional elaboración. La empresa Gustatio, organizadora del evento, anunciaba este viernes que ya están abiertas las inscripciones para la novena edición del concurso "Explorando el pote perfecto", el más veterano de la región respecto a este plato. Además de esta compañía, la organización también corre a cargo del Ayuntamiento de Mieres, la Sociedad Turonesa de Festejos y la Asociación de Hostelería y Turismo del Valle de Turón. Además, cuenta con el patrocinio de la empresa cárnica asturiana Embutidos Vallina.

El certamen se enmarca dentro de las Jornadas gastronómicas del Pote de Turón, declaradas Fiestas de Interés Turístico Regional y la gran final se celebrará el lunes 23 de noviembre en la localidad turonesa. Explican desde Gustatio que "el pote asturiano es uno de los platos con más tradición de la cocina del Principado. Se trata de un guiso compuesto esencialmente por berzas, patatas, compango (derivados del cerdo como chorizo, morcilla u otros) y, en ocasiones, fabes".

Con este evento, los organizadores pretenden "promocionar el pote asturiano, recuperar sus tiempos de esplendor, dar visibilidad a las Jornadas del Pote de Turón, incrementar el grado de conocimiento de este plato y de su historia, dar a conocer sus diferentes posibilidades y acompañamientos, así como contribuir a dinamizar a la hostelería asturiana".

Plazos

Los hosteleros asturianos interesados en participar tienen hasta el próximo 21 de septiembre para cumplimentar debidamente su inscripción en la web gustatioeventos.es y poder así formar parte de un certamen perfectamente asentado y que busca coronar al pote asturiano perfecto. Este certamen, el más antiguo de la región en lo que a pote asturiano se refiere, es también el único cuyas votaciones recaen únicamente en un jurado profesional, conformado por cocineros de prestigio, periodistas especializados y otros expertos, sin dar cabida al voto popular.

El jurado profesional visitará, entre el 13 de octubre y el 8 de noviembre, todos los establecimientos participantes. Lo hará en forma de "mistery shopper" o cliente misterioso, que no se identificará hasta la conclusión de la comida para que el proceso sea limpio y transparente. Serán críticos gastronómicos, cocineros o periodistas especializados que puntuarán el pote con los mismos criterios que se seguirán en la final. Además, durante esta fase previa se potenciará la visibilidad y promoción en los establecimientos participantes.