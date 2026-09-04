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Los usuarios del centro de apoyo a la integración de Pando exponen sus 35 años de historia en las Escuelas Dorado

La muestra se puede visitar en la casa de cultura de Sama hasta el 25 de septiembre

Los usuarios del CAI de Pando posan en su exposición en las Escuelas Dorado de Sama

Los usuarios del CAI de Pando posan en su exposición en las Escuelas Dorado de Sama / L. Hernández

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Lucía Hernández

Langreo

Fueron los protagonistas de una gran exposición en el pabellón de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón. Los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando son protagonistas día a día de la vida social del concejo y así ha sido los últimos 35 años desde que en 1991 se pusiese en marcha el entonces llamado Centro Ocupacional.

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Esas tres décadas largas de historia son el material de la exposición que se pudo ver en la Feria de Muestras y que ahora llega a casa, a las Escuelas Dorado de Sama, donde hasta el 25 de septiembre se podrá visitar la muestra "El CAI desde 1991: Una historia de personas momentos y recuerdos".

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Los usuarios del centro inauguraron la exposición este jueves junto a monitores y familiares.

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