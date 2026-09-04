Un vermú solidario a favor del Síndrome de Down: Mieres acoge una jornada para recaudar fondos para Down Asturias

El entorno de la plaza de Abastos de Mieres acogerá el próximo 3 octubre el "I Vermú Solidario" a favor de la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias. Una muestra más de que la solidaridad mierense, que en este caso está apadrinada por el Espacio Cultural 1910, el Ateneo Musical de Mieres y la asociación Down Asturias, y que contará con infinidad de artistas asturianos, que pondrán a bailar a todos los que se acerquen.

Los organizadores explicaron que "esta iniciativa nace con la firme vocación de convertirse en un referente festivo, cultural y social en la villa de Mieres", y agregaron que los beneficios obtenidos "se destinarán íntegramente a los programas clave que Down Asturias viene desarrollando, orientados a facilitar la autonomía personal, el apoyo a familias, los programas educativos, de formación e inserción laboral, el disfrute de ocio y tiempo libre, así como campañas de sensibilización".

La cita tendrá lugar el próximo sábado 3 de octubre de 2026, en horario de 12:00 h a 18:00 horas en el entorno de la Plaza de Abastos; "un espacio idóneo para fusionar la vida urbana con la solidaridad". La apuesta es importante, ya que el programa musical previsto alcanza a todas las edades, con un importante peso de la cultura asturiana.

Así, el cartel final del evento lo componen: el Coro Minero de Turón, Tante & Stroza, Chus Pedro (Nuberu), Coral Cantares, Laguna del Torollu, Vaudí Cavalcanti, Bobby González Trío, Folk Taunus, Michael Lee Wolfe y Asturiana Mining Company, Claxon Boy´s, Pujades, Cuarentuna Oviedo, Charanga New Paentamala, Marisa Valle Roso y DJ Masid.

La organización del acto corre a cargo de tres pilares fundamentales: el Espacio Cultural 19 10, el Ateneo Musical de Mieres y la propia Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias. Además, el evento cuenta con la colaboración de la empresa El Tordu, del restaurante Madreselva y la empresa de transportes integrales Transinsa, que sumarán su apoyo logístico a la causa. Esta iniciativa también cuenta con un sólido apoyo institucional y social, destacando el respaldo del Gobierno del Principado de Asturias, Ayuntamiento de Mieres, Fundación Obra Social Montepío de la Minería Asturiana, Fundación Obra Social Cajastur y la Cámara de Comercio de Oviedo.