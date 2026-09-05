Bayer comenzará a fabricar en Langreo “Aspirina verde” antes de fin de año: las obras de su ampliación están a punto de acabar

No hay fecha, pero sí una evidencia clara. Iberdrola ha concluido prácticamente, “a falta de algunos ajustes y conexiones”, según fuentes de Bayer, el nuevo sistema de almacenamiento térmico que permitirá a la farmacéutica desarrollar su actividad sin emisiones de CO2. La factoría de Lada, en Langreo, en la que se fabrica el ácido acetilsalicílico con el que se hacen todas las aspirinas del mundo, estará totalmente descarbonizada cuando este sistema, desarrollado por Iberdrola, comience a funcionar. Las mismas fuentes de la compañía señalaron que están pendientes “de que nos avisen para iniciar las pruebas” y que todo apunta a que “esté en funcionamiento antes de fin de año”. Llegará entonces la producción de “Aspirina verde”, como se ha dado en llamar un proyecto que ha supuesto una inversión de 17 millones de euros y que convierte la planta de Langreo en la primera del sector farmacéutico en España en alcanzar la descarbonización total. También es una de las primeras en Europa en conseguirlo.

Edificio que alberga el nuevo sistema de almacenamiento térmico de Bayer en Lada, Langreo / D. O.

Vapor y energía solar

Al lado de la Bayer de Lada, en terrenos que eran de la extinta central térmica de Iberdrola, se puede ver ya concluido el edificio que alberga este innovador sistema diseñado por la empresa española Inerco para transformar energía 100% renovable en el vapor que la farmacéutica necesita para desarrollar su actividad industrial. La nueva caldera que aloja ese edificio utilizará energía renovable producida en una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo con 6.104 placas solares, que se ha instalado en una parcela situada junto al río Nalón e incluida en el plan especial de ordenación de los terrenos de la térmica. A la electricidad generada en esa planta solar de autoconsumo se sumará la producida en otras plantas de renovables de Iberdrola. Será el primer contrato de venta de calor de estas características en España (HPA en sus siglas en inglés).

Esa tecnología permite a Bayer descarbonizar su planta al mismo tiempo que se reduce el impacto de la volatilidad de los combustibles fósiles en su actividad. Además, esta apuesta disminuirá las emisiones de CO2 y la contaminación, incrementando el consumo de energía renovable local, y contribuyendo a la mejora de la balanza comercial.

17 millones de euros

El proyecto de Bayer e Iberdrola, una vez finalizado por completo en las próximas semanas, habrá supuesto una inversión total de 17 millones de euros, 13 de ellos conseguidos con ayudas europeas. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó en abril del año pasado la concesión definitiva de una ayuda de fondos europeos de 5,24 millones, de la línea de nuevos modelos de negocio para la transición energética del PERTE de energías renovables. A ella se sumó a otra ayuda de 8,6 millones concedida por el Ministerio de Industria a través del PERTE de descarbonización industrial.

Trabajos en el nuevo edificio de Iberdrola en la planta de Bayer en Lada, Langreo / D. O.

El proyecto genera más de 30 puestos de trabajo temporales, durante la construcción y su puesta en marcha. Además, desde la instalación de generación de calor se podrá proporcionar calor renovable al futuro complejo de lavandería centralizada de la sanidad pública asturiana (SESPA) que promueve el Principado en terrenos de Langreo próximos y que fueron cedidos por Iberdrola. La planta de Langreo cuenta con un centenar de empleados, que suben a 150 contando a colaboradores externos.

El pasado 2025, Bayer celebró sus 125 años de presencia en España con un acto en la planta de Lada. Cada día, calculan desde la empresa, unos 20 millones de personas toman un medicamento cuyo principio activo se fabrica en Langreo. En Lada hay seis líneas de actividad, en las que en el último lustro se han invertido más de 25 millones de euros. No solo produce el 100 por ciento del principio activo de la Aspirina. La planta asturiana está encuadrada orgánicamente en la división farmacéutica (la de medicamentos con receta, de los que se elaboran en Lada el Adiro y el Nifedipino), aunque también trabaja para el área de consumo (sin receta) con la fabricación del ácido acetilsalicílico