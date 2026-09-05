Luis Velasco, el asturiano que supervisó la animación de Tadeo Jones desde Moreda de Aller: “Me consta que compañeros del sector que mudarán a Asturias en los próximos años”

Las películas de Tadeo Jones llevan ya más de diez años en el imaginario de los españoles, con su icónico sombrero y su grupo de amigos. Todo ello sería imposible sin el trabajo de muchas personas: guionistas, productores, y, por supuesto animadores. La película cuenta con 40 animadores, varios de ellos asturianos o relacionados con Asturias, baja la supervisión de Luis Velasco, el encargado del departamento de la película, nacido en Moreda de Aller en 1982. Velasco también ha trabajado en otras películas de animación de envergadura internacional, como "Super Mario Bros", y conoce a la perfección los secretos del sector.

¿Qué hace un supervisor de animación en una película como "Tadeo Jones"?

Mi día a día como supervisor consiste en revisar la animación de la película plano a plano y asegurarme de que la calidad de la película y las expresiones de los personajes sean lo más homogéneo posible para poder intentar conseguir la máxima calidad. Asegurarme de que a nivel narrativo haya cierta coherencia. En el caso de Tadeo, también desarrollar y perfeccionar toda la librería de expresiones de personajes, generar librerías faciales para los nuevos caracteres, y para los viejos intentar mejorar lo que había. Éramos unas 40 personas en el departamento de animación y como responsable mi trabajo también era "apagar fuegos", arreglar los pequeños problemas del día a día. También tuve que montar, aunque me ayudó el estudio, Lightbox, y hacer una selección de los perfiles para montar el equipo. Es un puesto de multitarea total.

¿Cuánto trabajo hay detrás de unos pocos segundos de película?

Muchísimo. Yo he trabajado, por ejemplo, en "Super Mario Bros" y ahí teníamos que hacer aproximadamente tres segundos a la semana. Pues en "Tadeo Jones" teníamos que hacer ocho. No son los mismos presupuestos. Ocho segundos no parece nada, es un parpadeo, pero se tarda una semana de trabajo de muchos artistas en producirlo.

¿Por qué volvió a Asturias para trabajar en la película?

Por la calidad de vida. Yo soy de Moreda de Aller pero estuve 18 años en Madrid y luego de aquí para allá. Pero cuando estaba haciendo Tadeo, no sé por qué, entre que el alquiler de Madrid estaba carísimo y que podía trabajar desde casa, me entraron ganas de volver. Y no soy el único. Hay más compañeros asturianos en la película y otros que no nacieron aquí pero se mudaron, como Elsa Valverde, que se casó con un asturiano y ahora está en Asturias. Cuando vine estuve un año viviendo en Gijón y ahora me he comprado una casa en Villaviciosa. Creo que esta decisión parte de la calidad de vida que hay, aquí se vive muy bien. Y me consta que va a venir más gente, compañeros míos que van a venir a vivir aquí en los próximos años. Pudiendo trabajar en remoto, ¿a quién no le va a gustar trabajar en un lugar como este?

¿A qué se debe tanto talento asturiano en "Tadeo Jones"?

Yo creo que ha sido un poco casualidad. Varias personas del equipo ya habían trabajado conmigo antes y les he metido en este proyecto de nuevo porque son muy buenos, no porque sean asturianos. No tiene nada que ver. Es una industria muy grande y hay mucha gente de todas partes, también de Asturias. Algunos están trabajando, por ejemplo, en Madrid, pero con vista de venirse a vivir a Asturias.

¿Cómo fue trabajar en una película de Hollywood como es "Super Mario Bros"?

Para mí trabajar en "Super Mario" fue el equivalente futbolístico de jugar la Champions. Además, tuve la suerte de hacer un plano que se hizo súper viral, que fue el de la canción de Browser. Fue una pasada, era meterme en TikTok y que siempre me saliera un "meme" con mi plano. Fue una locura, aún no me lo creo. Yo ya intuía que iba a ser un pelotazo, por todas las personas que han crecido con Mario. Era un icono mundial y su primera película tenía mucha expectación. Era algo que se sabía que tenía mucha calidad y yo intuía que había algo gordo, pero aún así la locura que hubo me sorprende. Trabajé también en remoto, desde Madrid para Francia, en este caso.

¿Es muy diferente a trabajar en "Tadeo"?

Sí. Es un proyecto un poquito más personal, porque supervisar la animación es una responsabilidad muy grande. En "Super Mario" fui animador, pero al ser ahora supervisor, llevar a un departamento entero, es plasmar tu visión a nivel animación, básicamente. Por eso, aunque "Super Mario" sea sin duda la más internacional, "Tadeo Jones" es la película más especial en la que he trabajado. Te puedes expresar mucho con tu visión de cómo deberían de ser las cosas.

¿Se nota desde dentro que la animación española está empezando a competir a nivel internacional?

A esta nueva película de "Tadeo" le metimos un buen empujón a nivel de calidad. Todavía estamos por ver cómo funciona internacionalmente, parece que ha arrancado bien, pero no tengo muchos datos. A nivel de calidad, la peli de "Tadeo 4" ya se empieza a acercar bastante a una producción internacional, pese a tener mucho menos presupuesto. Una cosa que hicimos muy bien es que fuimos muy eficientes, porque el director de la peli, que es el padre de Tadeo, Enrique Enricarato, es un crack. Tiene todo tan claro que se dan pocas vueltas. Aquí había que ser eficiente y utilizar cada euro al máximo.

¿Es difícil hacerse ver con una industria tan internacional y tan competitiva?

Para dedicarse a algo como la animación tienes que tener vocación, pasión y obsesión. Hay mucha gente que quiere dedicarse a esto y mucha gente lo consigue, pero la gente que llega suele ser gente muy constante, que empujan mucho. A lo mejor, en proyectos más pequeños, como una serie para preescolar, no hace falta, pero si quieres llegar lejos tienes que meterle muchísimas horas y obsesionarte. En el buen sentido, obviamente. Tampoco hay que volverse locos ni nada. Pero desde luego, al final, con la constancia, el esfuerzo y la dedicación puedes llegar a cualquier sitio. Por eso es muy importante que te guste mucho la animación o dibujar o modelar.

¿Qué consejo le daría a un joven asturiano que quiera dedicarse a la animación?

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Si a un guaje le gusta la animación, lo primero es empezar. Que empiece a trastear de manera autodidacta. Porque hoy en día te metes en YouTube y tienes videos para aprender de cualquier cosa. Le recomendaría empezar a investigar, ser proactivo. Obviamente te puedes apuntar a alguna escuela que te facilite formarte en animación, pero lo primero y lo principal es que empiecen de manera autodidacta. Yo tengo amigos que han llegado a la industria de esa forma, apredieron ellos solos. Lo más importante es tener ganas de aprender, de descubrir, de tener esa chispa de estar siempre vivo. Monta un portfolio que sea fuerte y empieza a enviar a las empresas, para que te vayan conociendo y te vayas metiendo en la industria.