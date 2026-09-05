Mieres, en el camino del lúpulo: la cerveza fluye en La Mayacina en la primera edición de su festival

"Tener eventos así en Mieres y no tener que ir a buscarlos fuera está muy bien". Son palabras de Javier Álvarez, que junto a su pareja y su hijo pasea ante las carpas instaladas en La Mayacina y que forman parte del I Festival de la Cerveza de Mieres. Como él, fueron muchas familias las que se acercaron a disfrutar del día, más de la tarde, en un evento organizado por "La ruta del lúpulo", y que ha resultado "un éxito". Tanto, que ya se piensa "en la segunda edición".

Esteban Loureiro es el organizador de este festival. "Llevamos años haciendo este evento por España, y la acogida en Mieres ha sido muy buena", afirma, para agregar que pese a ser un festival de la cerveza "está orientado a un público familiar". De hecho, no fueron pocos los niños que disfrutaron de los hinchables y los talleres que se pusieron en marcha mientras que los mayores probaban alguna de las seis marcas de cerveza presentes en Mieres. También pudieron degustar los platos que se servían en las foodtrucks y que incluían desde hamburguesas hasta comida india.

Asistentes en la zona de foodtrucks. / A. Velasco

El Festival de la Cerveza de Mieres finalizará este domingo, y lo hará con más talleres y música (a cargo de Whiskey Kiss), y con el concurso de la mejor cerveza, la mejor etiqueta y la mejor foodtruck. Este fin de semana, Mieres fue la capital del lúpulo.