Mieres, en el camino del lúpulo: la cerveza fluye en La Mayacina en la primera edición de su festival
"Estamos muy satisfechos de venir, todo apunta a una segunda edición", afirma los organizadores tras el primer día de fiesta
"Tener eventos así en Mieres y no tener que ir a buscarlos fuera está muy bien". Son palabras de Javier Álvarez, que junto a su pareja y su hijo pasea ante las carpas instaladas en La Mayacina y que forman parte del I Festival de la Cerveza de Mieres. Como él, fueron muchas familias las que se acercaron a disfrutar del día, más de la tarde, en un evento organizado por "La ruta del lúpulo", y que ha resultado "un éxito". Tanto, que ya se piensa "en la segunda edición".
Esteban Loureiro es el organizador de este festival. "Llevamos años haciendo este evento por España, y la acogida en Mieres ha sido muy buena", afirma, para agregar que pese a ser un festival de la cerveza "está orientado a un público familiar". De hecho, no fueron pocos los niños que disfrutaron de los hinchables y los talleres que se pusieron en marcha mientras que los mayores probaban alguna de las seis marcas de cerveza presentes en Mieres. También pudieron degustar los platos que se servían en las foodtrucks y que incluían desde hamburguesas hasta comida india.
El Festival de la Cerveza de Mieres finalizará este domingo, y lo hará con más talleres y música (a cargo de Whiskey Kiss), y con el concurso de la mejor cerveza, la mejor etiqueta y la mejor foodtruck. Este fin de semana, Mieres fue la capital del lúpulo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE ya tiene candidato para intentar recuperar la Alcaldía de Mieres: Roberto Ardura encabezará la lista de los socialistas
- Lorena Ferreiro ya tiene nueva casa en Langreo (junto con otras diez familias arrendatarias de pisos de Vipasa rehabilitados): 'Una madre soltera tiene muy difícil acceder a una vivienda, ahora todo irá mejor
- Aparece una jeringuilla usada en un ascensor de un bloque de viviendas públicas de Moreda en el que los vecinos denuncian que hay un 'narcopiso': 'Estamos hartos, aquí viven niños pequeños
- Los guardias civiles lamentan que el cuartel de Mieres se vaya a inaugurar con 'deficiencias
- Los ganaderos exigen al Principado 'quitar' los 'cuatro lobos' que hay en el Llosorio: 'Ya no queda ninguna cabra y el monte bajo está dejándonos sin pastizales
- (Muchos) viajeros al tren histórico del Caudal: el convoy 'Aníbal Vázquez' agota las entradas en media hora y ya cuenta con lista de espera
- Tensión en Langreo entre los manifestantes de dos concentraciones de ideología opuesta por la crisis migratoria de Ceuta
- La carrera por la vida de Carlota Senís, de 4 años, con una grave enfermedad rara: 'Disfrutamos el día a día