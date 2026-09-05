Morcín presume del patrimonio de su museo de la lechería
Pepe Sariego, impulsor del centro, reclama más apoyo de las instituciones
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La consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, visitó este sábado el museo etnográfico de la lechería en La Foz de Morcín. Gutiérrez, que hizo la visita acompañada del alcalde de Morcín, Mino García, atendió a las explicaciones del impulsor del museo, Pepe Sariego, que aprovechó el encuentro con la Consejera para reclamar apoyo institucional para el equipamiento al que Cultura concedió este año una ayuda de 6.000 euros .
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