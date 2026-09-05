Paso a paso contra la soledad no deseada en Mieres: el Ayuntamiento programa 8 nuevas rutas hasta noviembre

Con la llegada del mes de septiembre, no solo los alumnos vuelven a las aulas. Las administraciones públicas inician también el curso y retoman los programas de actividades que durante la época estival se frenan o se ralentizan. En el caso del Mieres, una de las iniciativas que se ha recuperado está ligada a combatir la soledad no deseada, un hecho que afecta principalmente a las personas mayores, que muchas veces se encuentran, contra su voluntad, sin un entorno de apoyo. Para ello, el Ayuntamiento, a través del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias, pone en marcha una nueva edición de las rutas "Caminando contra la soledad".

Desde el gobierno local explicaron que la iniciativa se enmarca en el programa local contra la soledad no deseada "Mieres Contigo". Desde un primer momento, señalan, "se convirtió en un éxito, pasando a ser un espacio de encuentro para caminar, disfrutar del entorno y compartir momentos". "Se trata de una alternativa para impulsar lazos y relaciones y generar actividad entre las personas mayores del concejo que la pasada primavera sumó casi 600 participantes, con una media de 40 por recorrido", puntualizaron.

Ahora, tras el periodo veraniego, "Caminando contra la soledad" vuelve a la palestra con ocho recorridos a pie entre, que se desarrollarán entre los meses de septiembre y noviembre. "Se trata de una propuesta gratuita para la que solo es necesario llevar ropa cómoda, calzado adecuado, una botella de agua y ganas de disfrutar de la compañía y el entorno", indicaron desde el Ayuntamiento, recordando que "la inscripción para estas rutas se puede realizar ya en el teléfono 618 46 16 10 o a través del mail bosquemagicoeh@gmail.com".

Los recorridos

En concreto, el Consistorio ha dispuesto ocho recorridos diferentes. El primero de ellos será una ruta por el poblado minero de Bustiello, que tendrá lugar el viernes 11 de septiembre, a partir de las 9.55 horas. El resto de itinerarios serán una ruta por las calles emblemáticas de Mieres (15 de septiembre, 10.00 horas), ruta por los pozos mineros de Turón (23 de septiembre, 10.00), ruta "de la vida diaria" (30 de septiembre, 9.30), ruta de la Virgen de la Cuarentena (8 de octubre, 10.00), ruta de los edificios históricos de Mieres (21 de octubre, 10.00), Ruta de Santullano-Ujo por el paseo fluvial (21 de octubre 10.00) y ruta de la bicicleta de Rioturbio (5 de noviembre, 9.50 horas).

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"Caminando contra la soledad ha generado mucho interés y por eso ya anunciamos este verano que las rutas volverían en septiembre para seguir animando a compartir momentos y espacios", señaló la concejala del área de Derechos Sociales, María Teresa Iglesias, que incidió en la importancia de reforzar en todos los ámbitos "el sentido de comunidad, de pueblo y de apoyo mutuo". Ese es, de hecho, el objetivo del programa "Mieres Contigo", que según destalló la edil "trabaja con distintas propuestas e iniciativas para combatir el aislamiento social e impulsar lazos y, en este objetivo, el programa de rutas es una de las propuestas destacadas".