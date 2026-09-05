El transporte público acelera en Mieres: más de medio millón de viajeros en los primeros 8 meses del año

Fue hace justo una década cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP) ordenaba el cierre de la Empresa Municipal de Transportes de Mieres (EMUTSA) por no ser rentable. El Ayuntamiento hizo caso omiso, y peleó por la supervivencia de la entidad, algo que se ha demostrado como positivo. En lo que va de año, los autobuses de Mieres han superado ya los 500.000 viajeros, consolidando así la recuperación en la cifra de personas que utilizan el transporte público urbano en el concejo. En concreto, Emutsa ha registrado 512.563 viajeros en los primeros ocho meses del año, lo que supone un incremento de un 9,87% (46.048 viajeros más) en relación al mismo periodo del pasado año.

Desde el Ayuntamiento de Mieres valoran estos datos como "la confirmación de la tendencia positiva que Emutsa protagonizó el año pasado: en 2025 se produjo un importante punto de inflexión que permitió superar el número de viajeros de 2024 en más de un 7%". "Ahora, en los ocho meses que llevamos de 2026, los autobuses urbanos vuelven a superar el número de viajeros, lo que consolida la tendencia de recuperación y la evolución ascendente del uso del transporte urbano en el concejo que tiene en las líneas 1 y 3 (San Andrés y Uxo-Valdefarrucos) la principal demanda de desplazamientos, representando el 87,4% de los viajeros entre enero y agosto".

Servicios especiales

Destacan también los responsables municipales el éxito del programa veraniego de refuerzo del transporte a las dos piscinas al aire libre del concejo (Turón y Paxío). Estos servicios sumaron 591 viajeros durante los dos meses. "Cabe destacar, en este sentido, que el servicio a Paxío se reforzó con 26 viajes semanales y a Turón con 7 viajes semanales", apuntaron.

El Gobierno local, a través del área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Marta Jiménez, subrayó la importancia de estas cifras y del incremento sostenido de personas viajeras en Emutsa y recordó el compromiso del equipo de Gobierno con la empresa municipal de transportes como servicio público para la ciudadanía que impulsa la cohesión territorial y, por supuesto, la movilidad sostenible.

"El compromiso municipal con los autobuses de Mieres es claro y se ve respaldado con hechos como llevar 14 años con las tarifas congeladas o la inversión millonaria realizada para modernizar la flota de autobuses o mejorar la accesibilidad en paradas y marquesinas", apuntó la edil. En este sentido cabe destacar que este mismo verano se incorporó a la empresa su primer autobús híbrido autorrecargable que sustituye a un vehículo diésel convencional.

Flota

El Ayuntamiento ha hecho una potente inversión en los últimos años para rebajar la antigüedad media de la flota. Hoy, se sitúa actualmente por debajo de los 8 años, siendo de 5 años si se toman los datos de los vehículos que habitualmente cubren las líneas. "Esto permite mejorar la eficiencia energética del servicio y avanzar en la reducción progresiva del consumo de combustible y de emisiones contaminantes, además de suponer importantes avances en términos de comodidad y accesibilidad", indicó la concejala.

"El importante trabajo desarrollado para impulsar este servicio público fundamental y estratégico está dando sus frutos", aseguró Jiménez, que incidió en que "nuestro compromiso con la empresa municipal de transportes se ha demostrado siempre con acciones y hechos que refuerzan su papel y nos permiten ser uno de los dos únicos municipios de Asturias con empresa municipal".