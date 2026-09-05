Turón ya mira al Cristo con la elección de la reina y las damas de la fiesta

La Sociedad Turonesa de Festejos cumple 60 años en este 2026, una efeméride que hace que estas fiestas del Cristo de Turón sean si cabe más especiales. Y como primer plato fuerte, ya se han elegido a la reina y las damas de las celebraciones. Fue en un acto en la piscina de Turón, en el que los turoneses conocieron a quienes serán parte esencial de la fiesta.

La reina de las fiestas turonesas será Daniela Padilla. La joven estará acompañada por dos damas: Nerea García de la Fuentes y Yaiza Moreira González.

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Elegidas por Lourdes F. Iglesias, de la Agencia Rassims, la reina y las tres damas serán coronadas el próximo jueves, durante el acto del pregón, que ofrecerá el cantautor Alfredo González, y de la inauguración de los festejos.