Más de 700 personas se reúnen en Lena para "comer, disfrutar y convivir"

No hay nada más asturiano que sentarse alrededor de una mesa bien pertrechada de empanadas, tortillas, bollos preñaos… y regada con sidra, cerveza o vino. Es el único espacio en que se olvidan las diferencias y todos se unen en un objetivo común, disfrutar. Es lo que lograron una vez más este domingo en la segunda Xuntanza Lenense. El centro de Pola de Lena se llenó de mesas y sillas para acoger a nada menos que 700 comensales, el doble que la primera edición, la del año pasado, "y no llegamos a 1.000 porque nos quedamos sin vales", explica Sole Gorrite, presidenta de la asociación organizadora, compuesta por siete mujeres.

Las siete mujeres organizadoras de la xuntanza lensense.

La asociación nació con una única finalidad: fomentar la convivencia vecinal. "Lo que queremos es que sea un día para pasarlo bien. No hay otra pretensión detrás", señaló Gorrite.

Participantes en la comida popular de Pola de Lena.

Las organizadoras quisieron agradecer especialmente la colaboración recibida "tanto por parte del Ayuntamiento como de los hosteleros, empresas y particulares de Lena se portaron de maravilla. No fuimos a ningún sitio donde nos dijeran que no", destacó Gorrite.

Entre los asistentes se encontraba precisamente la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, que celebró la iniciativa y el trabajo realizado por las mujeres de la organización. Álvarez subrayó que "a veces hay que apartar cualquier ideología y cualquier diferencia" y afirmó que "alrededor de una mesa todo se comparte mejor porque en esta xuntanza lo importante es disfrutar y convivir".

Eso es lo que hicieron los asistentes, celebrar el reencuentro con familiares y amigos con los que en muchas ocasiones no tienes tiempo para sentarte a charlar durante unas horas. Lo explicaba Ángeles Pérez, que compartía mesa con amigos y compañeros y destacó la oportunidad de volver a ver a personas con las que apenas coincide durante el resto del año. "Gente que no ves en todo el año, pues la ves ahora", comentaba.

También repetía experiencia María Eugenia Suárez, que ya había participado en la primera edición. "Yo vine el año pasado y presta muchísimo", aseguró.

Más desenfadado se mostraba José Luis Cotillo, que acudió con un grupo de compañeros, al enumerar lo que había sobre la mesa “sidra, cerveza, vino, la verdad es que hemos traído más comida que bebida”. A la sombra de los árboles de la plaza de Alfonso X, el grupo se iba animando poco a poco. "Muchos de nosotros no nos vemos en todo el año así que aprovechamos la xuntanza para reunirnos".

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Lo que comenzó como una reunión entre amigos se ha consolidado como una gran fiesta de convivencia vecinal y todo apunta a que la xuntanza lenense seguirá creciendo en los próximos años. El próximo objetivo está en llegar a los mil comensales el próximo año.