El campus de Mieres sigue creciendo: los nuevos matriculados superan los 170 alumnos, un 5 por ciento más que hace un año

Cuando Ignacio Villaverde fue nombrado Rector de la Universidad de Oviedo, hizo público su compromiso con el campus de Mieres, y con el crecimiento de la Escuela Politécnica. Y el trabajo está dando sus frutos, tanto el del rectorado como el del propio equipo directivo que tutela las instalaciones de Barredo y que ahora dirige Javier Gracia. Para el próximo curso 2026-2027, que arranca el miércoles, la Escuela Politécnica de Mieres alcanza este curso los 171 estudiantes de nuevo ingreso, nueve más que el año pasado, lo que representa un incremento del 5,6 % y consolida la evolución positiva del centro.

En el seno de la dirección de la Escuela Politécnica hay satisfacción. Especialmente importante ha sido el trabajo para lograr impulsar el Grado de Ingeniería Geomática (antigua Topografía), y que tradicionalmente venía arrastrando unas pobres cifras de nueva matriculación. Sin embargo, en este curso, destaca que se han matriculado 18 nuevos alumnos (en el anterior solo se habían inscrito 7). Esto supone "un crecimiento especialmente significativo para una titulación estratégica para la Escuela y para el entorno profesional asturiano", señalaron desde la Politécnica.

Forestales

Dentro del análisis que se realiza en el seno de la institución académica, también ven positiva la evolución del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, que incrementa también su matrícula. En el caso de del Grado en Ingeniería Civil prácticamente ha cerrado las nuevas matriculaciones con las mismas que el año pasado (1 alumnos menos), lo que evidencia que "mantiene su fortaleza y continúa siendo la titulación con mayor número de estudiantes de nuevo ingreso". Por último, destaca la dirección del campus, "la formación vinculada a la ingeniería minera mantiene asimismo su relevancia dentro de la oferta académica y del sector".

El campus de Mieres. / Fernando Rodríguez

Respecto al doble grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, la matrícula no se ha ampliado en este curso, pero porque no podía hacerlo. Una vez más, se han cubierto la veintena de plazas ofertadas, evidenciando así que es una de las titulaciones más atractivas para los estudiantes universitarios.

Valoración

Javier Gracia, director de la Escuela Politécnica de Mieres desde el pasado mes de marzo, ha valorado los datos de matriculaciones de manera positiva: "en conjunto, estos resultados reflejan el atractivo y la diversidad de la oferta académica de la Escuela Politécnica de Mieres, así como la vigencia de unas titulaciones estrechamente vinculadas a las necesidades presentes y futuras de la región".

El responsable del campus de Barredo indicó que "estos datos confirman que la Politécnica de Mieres continúa consolidando su matrícula y su oferta formativa, y son fruto del compromiso de toda la comunidad de la Escuela —profesorado y personal técnico, de gestión y de administración y servicios—, que se vuelca cada año en ofrecer la mejor experiencia y formación en unas titulaciones fundamentales para el presente y el futuro de Asturias".